AK Parti Tokat Milletvekili Özlem Zengin'e hakarete soruşturma

AK Parti Tokat Milletvekili Özlem Zengin'in üstsüz arama konusunda mecliste yaptığı konuşma bazı kişilerce eleştirilirken sosyal medyada büyüyen olayda, Zengin'e yönelik gerçekleştirilen saldırı ve hakaret niteliğinde paylaşımlar yetkilileri harekete geçirdi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün "Bu eylemlere karşı hukuk, gereği neyse yapacaktır." ifadelerinin ardından sosyal medya üzerinden Zengin'e yönelik hakaret içerikli ifadeler paylaşan kişiler hakkında soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Mert Yaşar isimli kullanıcının Zengin'e yönelttiği sözler nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturmanın başlatıldığı, şüphelinin kimlik bilgilerinin tespiti ve yakalanması için kolluğa talimat verildiği belirtildi.

O İFADELERE TEPKİ YAĞDI

Adalet Bakanı Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Zengin'e yapılan saldırıyı şiddetle kınadıüını belirterek gereğinin yapılacağını belirtti.

Sosyal medyada türeyen ahlaksızlık ve itibar suikastleri her geçen gün şiddetini artıyor.



Tokat Milletvekilimiz, Grup Başkan Vekilimiz Özlem Zengin Hanıma yönelik ahlaksız ve seviyesiz saldırıyı kınıyorum.

Bu eylemlere karşı hukuk, gereği neyse yapacaktır. — Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) February 22, 2021

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yine kişisel Twitter hesabı üzerinden, saldırının hukuk önünde hesabının sorulacağını belirtti.