AK Parti Trabzon Araklı Belediye Başkan adayı Recep Çebi kimdir?

Recep Çebi AK Parti Trabzon Araklı belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Recep Çebi kimdir? sorusu araştırılmaya başlandı.

RECEP ÇEBİ KİMDİR?

Recep Çebi, 1965 yılında Araklı Yolgören mahallesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Araklı'da tamamladı. Anavatan Partisinde Gençlik Kolları başkanlığı ve ilçe başkanlığı yaptı.

2004 yerel seçimlerinde Anavatan Partisi'nden Araklı İl Genel Meclisi üyesi olarak yerel parlamentoda görev aldı. 29 Mart 2009 Yerel seçimlerinde Ak Parti'nin Araklı Belediye Başkanı olarak seçildi.

Recep Çebi, evli ve bir kız, üç erkek çocuk babasıdır.

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