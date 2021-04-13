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  3. AK Parti Tunceli İl Başkanı, Tunceli’de dağ keçisi av ihalelerinin iptal edildiğini duyurdu

AK Parti Tunceli İl Başkanı, Tunceli’de dağ keçisi av ihalelerinin iptal edildiğini duyurdu

AK Parti Tunceli İl Başkanı Sercan Özaydın, yaptığı açıklamada 2021 yılında dağ keçisi av ihalelerinin iptal edildiğini duyurdu.

AK Parti Tunceli İl Başkanı, Tunceli’de dağ keçisi av ihalelerinin iptal edildiğini duyurdu

AK Parti Tunceli İl Başkanı Sercan Özaydın yaptığı açıklamada: "Tunceli'mizin kıymetleri, yöremizin kutsalları, dağlarımızın incileri dağ keçilerimiz için rutin yapılan av faaliyetlerine dair ricamızı kırmayan Tarım Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin talimatlarıyla, 2021 yılı dağ keçisi ihaleleri iptal edilmiştir. Bakanımıza, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürümüze, kıymetli valimize ve bölge müdürümüze hassasiyetleri için teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

AK Parti Tunceli İl Başkanı, Tunceli’de dağ keçisi av ihalelerinin iptal edildiğini duyurdu

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