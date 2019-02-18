AK Parti Tuzla ilçe başkanlığı özel çocukların sevincine ortak oldu

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşıyla Başlayan Özel Çocukların Karne Şenliğine AK Parti Tuzla İlçe Başkanı Suat Durak, Tuzla Belediye Başkanı ve AK Parti Tuzla Belediye Başkan Adayı Dr.Şadi Yazıcı, AK Parti Tuzla İlçe SKM Başkanı İsmail Çetin, Tuzla Belediye Başkan Yardımcısı Derya Bacacı, AK Parti Tuzla Gençlik Kolları Başkanı Hakan Yıldızcı, Özel Çocuklar ve Ailelerinin Katılımlarıyla Tuzla Belediyesi Nikah ve Kültür Merkezinde Gerçekleşti.

AK Parti Tuzla Sosyal Politikalar Başkanlığının Düzenlediği Özel Programla Kursiyerler Sertifikalarını ve Karnelerini AK Parti Tuzla İlçe Başkanı Suat Durak, Tuzla Belediye Başkanı ve AK Parti Tuzla Belediye Başkan Adayı Dr.Şadi Yazıcı, AK Parti Tuzla İlçe SKM Başkanı İsmail Çetin, Tuzla Belediye Başkan Yardımcısı Derya Bacacı’nın Ellerinden Aldılar. Duygusal Anların Yaşandığı Programda Özel Çocukların Sevinçleri Görülmeye Değerdi.

Programın Sunuculuğunu Bahadır Emre Bozkurtlar’ın Yaptığı Özel Çocuklar Karne Töreni Program Sonunda Konuk Sanatçı Hakan Kahraman’ın Mini Konseriyle Coştu.