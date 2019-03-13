AK Parti Tuzla ilçe başkanlığından çirkin iftiralara suç duyurursu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı Gebze-Halkalı banliyö Tren hattı 12 Mart Salı günü Kartal'da yapılan törenle açıldı. Bazı sosyal medya hesaplarından SMS yoluyla AK Parti Tuzla ilçe başkanlığı adı kullanılarak açılışa teşrif eden her birey başına 150 TL nakit ödeme yapılacaktır paylaşımlarda bulunulmuştu.

Bu paylaşımlar üzerine AK Parti Tuzla ilçe başkanlığından çok sert bir açıkla geldi. İlçe başkanı Suat Durak, imzalı yapılan açıklamada "sosyal medya üzerinden ve SMS yoluyla kartal mitingi üzerinden yürütülen ve algı ve karalama kampanyası ile ilgili yapılan yayınlar hiç bir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. İlgileler hakkında hukuki süreç başlamıştır . kamuoyuna saygı ile duyururuz" denildi

Aynı açıklamanın devamında GERÇEK açıklama diye ilçe başkanlığının mitinge resmi daveti, yanısıra, "YALAN" olduğu belirtilerek ilçe başkanlığının adının kullanılarak SMS ve sosyal medya hesaplarından yayınlanan bildirim yayınlandı.