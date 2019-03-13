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AK Parti Tuzla ilçe başkanlığından çirkin iftiralara suç duyurursu

Açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı Gebze, Halkalı banliyö Tren hattı için Kartal'da yapılan açılış törenine Tuzla, ilçe başkanlığının adının kullanılarak katılımcılara kişi başı 150 TL vereceği yönündeki yapılan paylaşımlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

AK Parti Tuzla ilçe başkanlığından çirkin iftiralara suç duyurursu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı Gebze-Halkalı banliyö Tren hattı 12 Mart Salı günü Kartal'da yapılan törenle açıldı. Bazı sosyal medya hesaplarından SMS yoluyla  AK Parti Tuzla ilçe başkanlığı adı kullanılarak açılışa teşrif eden her birey başına  150 TL nakit ödeme yapılacaktır paylaşımlarda bulunulmuştu.

Bu paylaşımlar üzerine AK Parti Tuzla ilçe başkanlığından çok sert bir açıkla geldi. İlçe başkanı Suat Durak, imzalı yapılan açıklamada "sosyal medya üzerinden ve SMS yoluyla kartal mitingi üzerinden  yürütülen  ve algı ve karalama kampanyası ile ilgili yapılan yayınlar hiç bir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. İlgileler hakkında hukuki süreç başlamıştır . kamuoyuna saygı ile duyururuz"  denildi

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Aynı açıklamanın devamında GERÇEK açıklama diye  ilçe başkanlığının mitinge resmi daveti, yanısıra, "YALAN" olduğu belirtilerek ilçe başkanlığının adının kullanılarak SMS ve sosyal medya hesaplarından yayınlanan bildirim yayınlandı.

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