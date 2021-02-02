AK Parti Tuzla ilçe teşkilatı Talha Tayfur dedi

AK Parti Tuzla İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresi, Tuzla Belediyesi Nikah ve Kültür Merkezi’nde pandemi kuralları gereği maske mesafe ve temizlik kurallarına uygun olarak yapıldı.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle kısıtlı sayıda kişinin alındığı kongreye İstanbul il başkanı Bayram Şenocak, AK Parti Genel başkan yardımcısı Vedat Demiröz, İstanbul milletvekilleri Erol Kaya, Serkan Bayram, Eyüp Özsoy, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ve sınırlı sayıda partililer katılabildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede, milletvekillerinin yaptığı konuşmanın ardından Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Teşkilat mensuplarına hitaben selamlama konuşması izletildi.

TALHA TAYFUR DÖNEMİ RESMEN BAŞLADI

Tuzla’da tek liste olarak seçime giren Talha Tayfur, 304 delegenin oyuyla Tuzla’nın yeni ilçe başkanı oldu. Böylece Suat Durak’tan resmen görevi devir almış oldu.

AK PARTİ TUZLA TALHA TAYFUR'UN YÖNETİM LİSTESİ BELLİ OLDU

Kamuoyunun merakla beklediği Talha Tayfur’un yeni 29 kişilik İlçe yönetim listesi de belli oldu. Listedeki büyük değişim gözlerden kaçmadı.

İlçe Yönetim Kurulu (Asil)

İlçe Başkanı: TALHA TAYFUR

Alper Gökçe

Aydın Atlı

Burhan Günerhan

Deniz Kırtaş

Ercan Barutcu

Esma Gündoğdu

Esra Güneş

Faruk Türkyılmaz

Fethiye Küçük

Hilal Hopaç

Hüseyin Elden

İlker Gökdemir

Kemal Nadir Dönmez

Mehmet Ateş

Melek Yönet

Muammer Türcan

Muhammed Çağrı Ağdaş

Mustafa Çağdaş

Mustafa Kulcan

Neşe Topçuoğlu

Nimet Mangan

Nurdan Çabuk

Nurettin Varlıbaş

Osman Aydın

Özlem Kut

Salih Çevik

Şeref Çolak

Tevfik Şahin

Tuncay Baş

Yönetim Listesi (Yedek)

Sadettin Duran

Hüseyin Gedikoğlu

Zekeriya Sakar

Bekir Akkaya

Avni Bav

KONGRE ÖNCESİ NELER YAŞANMIŞTI?

Mevcut ilçe başkanı Suat Durak’ın aday olmayacağını açıkladıklamış bu açıklamanın ardından bir süre sonra AK Parti İstanbul il başkanı Bayram Şenocak twitter hesabından; “genel merkezimizle yapılan istişareler neticesinde, genel başkanımız, cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla; Tuzla ilçe başkanlığımızın 7. olağan kongresinde Talha Tayfur ilçe başkan adayımız olarak belirlenmiştir. Hayırlı olsun.” ifadelerini kullanarak duyurmuştu.