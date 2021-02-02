AK Parti Tuzla ilçe teşkilatı Talha Tayfur dedi
AK Parti Tuzla İlçe Teşkilatının 7. Olağan Kongresi büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.
AK Parti Tuzla İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresi, Tuzla Belediyesi Nikah ve Kültür Merkezi’nde pandemi kuralları gereği maske mesafe ve temizlik kurallarına uygun olarak yapıldı.
Koronavirüs pandemisi nedeniyle kısıtlı sayıda kişinin alındığı kongreye İstanbul il başkanı Bayram Şenocak, AK Parti Genel başkan yardımcısı Vedat Demiröz, İstanbul milletvekilleri Erol Kaya, Serkan Bayram, Eyüp Özsoy, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ve sınırlı sayıda partililer katılabildi.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede, milletvekillerinin yaptığı konuşmanın ardından Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Teşkilat mensuplarına hitaben selamlama konuşması izletildi.
TALHA TAYFUR DÖNEMİ RESMEN BAŞLADI
Tuzla’da tek liste olarak seçime giren Talha Tayfur, 304 delegenin oyuyla Tuzla’nın yeni ilçe başkanı oldu. Böylece Suat Durak’tan resmen görevi devir almış oldu.
AK PARTİ TUZLA TALHA TAYFUR'UN YÖNETİM LİSTESİ BELLİ OLDU
Kamuoyunun merakla beklediği Talha Tayfur’un yeni 29 kişilik İlçe yönetim listesi de belli oldu. Listedeki büyük değişim gözlerden kaçmadı.
İlçe Yönetim Kurulu (Asil)
İlçe Başkanı: TALHA TAYFUR
Alper Gökçe
Aydın Atlı
Burhan Günerhan
Deniz Kırtaş
Ercan Barutcu
Esma Gündoğdu
Esra Güneş
Faruk Türkyılmaz
Fethiye Küçük
Hilal Hopaç
Hüseyin Elden
İlker Gökdemir
Kemal Nadir Dönmez
Mehmet Ateş
Melek Yönet
Muammer Türcan
Muhammed Çağrı Ağdaş
Mustafa Çağdaş
Mustafa Kulcan
Neşe Topçuoğlu
Nimet Mangan
Nurdan Çabuk
Nurettin Varlıbaş
Osman Aydın
Özlem Kut
Salih Çevik
Şeref Çolak
Tevfik Şahin
Tuncay Baş
Yönetim Listesi (Yedek)
Sadettin Duran
Hüseyin Gedikoğlu
Zekeriya Sakar
Bekir Akkaya
Avni Bav
KONGRE ÖNCESİ NELER YAŞANMIŞTI?
Mevcut ilçe başkanı Suat Durak’ın aday olmayacağını açıkladıklamış bu açıklamanın ardından bir süre sonra AK Parti İstanbul il başkanı Bayram Şenocak twitter hesabından; “genel merkezimizle yapılan istişareler neticesinde, genel başkanımız, cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla; Tuzla ilçe başkanlığımızın 7. olağan kongresinde Talha Tayfur ilçe başkan adayımız olarak belirlenmiştir. Hayırlı olsun.” ifadelerini kullanarak duyurmuştu.