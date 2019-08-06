AK Parti Uğurludağ teşkilatında Ömer Kiday dönemi

AK Parti Çorum Uğurludağ İlçe Başkanlığı görevine Ömer Kiday getirildi.

AK Parti Çorum il Başkanlığı'ndan yapılan açıklama da, Genel Merkez Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Teşkilat Başkan Yardımcısı Muhammed Avcı, Karadeniz İl Koordinatörleri Metin Çelik ve Yahya Çelik ile yapılan istişare ve değerlendirme sonucu Uğurludağ İlçe Başkanlığına Ömer Kiday'ın atandığı bildirildi.

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, "Uğurludağ ilçemize bundan sonraki süreçte de birlik ve beraberlik içerisinde hizmet edeceğimiz Ömer Kiday Başkanımıza hayırlı uğurlu olsun. Partimizin kuruluşundan bugüne büyük hizmetleri bulunan İlçe başkanımız Yakup Torun'a teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: İHA