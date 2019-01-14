Ak Parti Üzümlü Belediyesi Başkan Adayı Ahmet Sazlı kimdir?

AK Parti Erzincan Üzümlü belediye başkan adayı Ahmet Sazlı kimdir, aslen nereli soruları merak ediliyor. Ahmet Sazlı'nın biyografisi

AHMET SAZLI KİMDİR?

1967 yılında Üzümlü ‘de doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Üzümlü‘de liseyi Erzincan Endüstri Meslek Lisesinde tamamladı. 1987 yılında vatani görevini yapan Sazlı, 1992 yılında Üzümlü Tarım Kredi Kooperatifi’nde göreve başladı.

Daha sonra Refahiye İlçe Tarım Kredi Kooperatifi’nde Müdür olarak görev yapan Sazlı, 2012 yılında Tarım Kredi Kooperatifi Erzincan İl Müdürlüğüne atandı. Refahiye’de tarım ile ilgili çok sayıda projenin uygulanmasında görev alan Sazlı, başta bal paketleme tesisi olmak üzere, arıcılığın gelişimine katkı sağlamak amacıyla yörede kuşburnu ve akasya ekimini teşvik edip, projeler uygulamaya koydu.

“Kayı Balı” markası ile Refahiye’yi Türkiye’ye tanıttı.

30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Erzincan İli Üzümlü İlçesinden AK Parti Belediye Başkan Adayı olarak seçimlere giren Sazlı, tarihi oy farkı ile belediye başkanı seçildi.

Eski Üzümlü Belediye Başkanlarından Necmettin Sazlı’nın oğlu olan Sazlı, evli ve üç çocuk babasıdır.