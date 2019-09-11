AK Parti Van İl Başkanı: Parti adını kullanarak dolandırıcılık yapanlar tutuklandı

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, partilerinin adını kullanarak, iş vaadiyle vatandaşları dolandıranlar olduğunu belirterek, düzenlenen operasyonlarla çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığını, bu kişilerden bazılarının tutuklandığını söyledi.

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Tükmenoğlu, il başkanlığında basın toplantısı düzenledi. AK Parti'nin kurulduğu günden itibaren yoksulluk, yolsuzluk ve yasaklarla mücadeleyi ilke edindiğini belirten Türkmenoğlu, "Ancak, Van özelinde teşkilat olarak başarılarımızı gölgelemeye çalışan, kirli emeller ile kirli oyunlar içerisinde olan, partimizin ve şahsımın siyasi kimliğini kullanıp çıkar ve menfaat sağlayanlara partimizin ilkeleri gereği fırsat vermeyeceğimizi belirtmek isteriz. Bu kapsamda bazı kişi veya kişilerin, partimiz ve adımı kullanarak iş vaadi karşılığı şahsi menfaat elde ettikleri bilgisi emniyet güçlerimize ve adli makamlara bildirilmiş, bunun üzerine kapsamlı bir operasyon başlatılmıştır. Yapılan operasyonda birçok kişi gözaltına alınmış, sorgulamalarının ardından adli makamlara sevk edilen bazı kişiler tutuklanmıştır. Geniş kapsamlı operasyon devam etmekte, ifadeler doğrultusunda her geçen gün şikayetçi sayısı artmaktadır. Bu konuda her kim olursa olsun, gerek şahsımı gerekse temsil ettiğim siyasi partimin kullanılmasına fırsat vermeyeceğimi ve bu kirli emeller peşinde olanlar ile mücadele edeceğimi bir kez daha ifade ediyorum" diye konuştu.

AK Parti'yi İş Bulma Kurumu (İş-Kur) haline getirenlerin, bu tür kişisel menfaatlere zemin hazırladıklarının da belirten Türkmenoğlu, "İşveren ile iş arayan arasında köprü görevi gören, İş-Kur'dur. Burada hakkıyla iş arayan kardeşlerimizi vasfına uygun iş imkanları ile buluşturma görevi İş-Kur il müdürlüğümüze aittir. Bundan sonra tüm kamuoyuna çağrımız, partimizin adıyla şahsi menfaat sağlamaya çalışanlar var ise bunların tarafımıza veya adli makamlara bildirilmesini talep ediyoruz" dedi.

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DHA