AK Parti Van Milletvekillerinden Vali Bilmez’e ziyaret

AK Parti Van Milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar ve Abdulahat Arvas, Van Valiliği ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevlerine başlayan Vali Mehmet Emin Bilmez'e hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Yeni görevlerinde Vali Bilmez'e başarı dileyen vekiller, önümüzdeki dönemde kentin ihtiyaçları ve yürütülecek hizmetler noktasında birlikte çalışmaktan da memnuniyet duyacaklarını aktardı.

AK Parti Van Milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar ve Abdulahat Arvas'a nezaket ziyaretinden ötürü teşekkür eden Vali Mehmet Emin Bilmez, milletvekilleri ile Van'a ve Vanlılara hizmet noktasında uyum ve işbirliği içerisinde çalışmaktan memnuniyet duyacağını ifade etti.

Kaynak: İHA