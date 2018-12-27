AK Parti ve MHP İstanbul ilçeleri üzerinde anlaşmaya vardı

AK Parti ile MHP arasında sürdürülen yerel seçimde ittifak görüşmeleri bitmek üzere. AK Parti Genel Başkan yardımcısı Mehmet Özhaseki MHP'li Sadır Durmaz ile yaptığı görüşmelerde her iki partinin istanbul ilçeler üzerinde yapılan çalışmanın olumlu şekilde sonuçlandığı ve anlaşmaya varıldığı belirtiliyor.

MHP'nin daha önce Cumhur ittifakı kapsamında üç büyük şehir İzmir, Ankara ve İstanbul'da aday göstermeyeceği AK Parti'nin göstereceği adayı destekleyeceğini açıklamıştı. Bu illerde ilçelerin nasıl şekilleneceği her iki partinin ortak adaymı yoksa her parti kendi adayınımı çıkaracağı merak ediliyordu. Bu bağlamda AK Parti ile MHP arasında sürdürülen yerel seçimde ittifak görüşmelerinde AK Parti Genel Başkan yardımcısı Mehmet Özhaseki MHP'li Sadır Durmaz İstanbul ilçeleri üzerinde çalışmalarını tamamladığı partilerin ilçeler üzerinde anlaşmaya vardığı varılan anlaşmanın bir rapor halinde Cumhurbaşkanı Recp Tayyiperdoğan ve Devle Bahçeliye sunulduğu belirtiliyor .

Edindiğimiz bilgilere göre, her iki parti liderine sunulan raporda MHP Büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde AK Parti, adayını destekleyeceği, MHP'ye 1'i Avrupa yakası Arnavutköy ve ya Beylikdüzü 1 de Anadolu yakasından Şile olmak üzere iki ilçe belediye başkan adaylığı verileceği, diğer 37 ilçede MHP'nin AK Parti adaylarını destekleneceği belirtiliyor.

Ayrıca AK Parti'nin ve MHP'nin anlaşmaya vardığı İstanbul'un 39 ilçesinde ortak meclis üyesi adayı listesi çıkaracağı, MHP'nin destek vereceği 37 ilçede AK Parti listelerinden her ilçeden seçilebileck sıradan iki meclis üyesi adayını koyacağı belirtiliyor.