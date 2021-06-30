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Ak Parti ve MHP RTÜK'ün yeni üyeleri belli oldu

TBMM Genel Kurulunda yapılan oylama sonucu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliğine, AK Parti kontenjanından Mehmet Daniş ve Orhan Karataş ile MHP kontenjanından Deniz Güçer seçildi.

Ak Parti ve MHP RTÜK'ün yeni üyeleri belli oldu

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplanan Genel Kurulda, RTÜK'te yerleri boşalan 3 üyelik için yeni seçim yapıldı. AK Parti, Mehmet Daniş, Mete Hacıarifoğlu, Alptekin Deniz İyigün ve Orhan Karataş'ı aday gösterirken, MHP ise Deniz Güçer ile Mustafa Yiğit'i gösterdi.

Ak Parti ve MHP RTÜK'ün yeni üyeleri belli oldu

Genel Kurulda yapılan gizli oylamada, AK Parti kontenjanından Mehmet Daniş 251, Mete Hacıarifoğlu 2, Orhan Karataş 251, Alptekin Deniz İyigün 0 oy, MHP kontenjanından Deniz Güçer 243, Mustafa Yiğit 5 oy aldı. Böylece Ak Parti'den Mehmet Daniş, Orhan Karataş, MHP'den Deniz Güçer RTÜK'ün yeni üyeleri oldu.

MEHMET DANİŞ

Ak Parti ve MHP RTÜK'ün yeni üyeleri belli oldu

 

ORHAN KARATAŞ

Ak Parti ve MHP RTÜK'ün yeni üyeleri belli oldu

 

DENİZ GÜÇER

Ak Parti ve MHP RTÜK'ün yeni üyeleri belli oldu

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