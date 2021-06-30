Ak Parti ve MHP RTÜK'ün yeni üyeleri belli oldu

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplanan Genel Kurulda, RTÜK'te yerleri boşalan 3 üyelik için yeni seçim yapıldı. AK Parti, Mehmet Daniş, Mete Hacıarifoğlu, Alptekin Deniz İyigün ve Orhan Karataş'ı aday gösterirken, MHP ise Deniz Güçer ile Mustafa Yiğit'i gösterdi.

Genel Kurulda yapılan gizli oylamada, AK Parti kontenjanından Mehmet Daniş 251, Mete Hacıarifoğlu 2, Orhan Karataş 251, Alptekin Deniz İyigün 0 oy, MHP kontenjanından Deniz Güçer 243, Mustafa Yiğit 5 oy aldı. Böylece Ak Parti'den Mehmet Daniş, Orhan Karataş, MHP'den Deniz Güçer RTÜK'ün yeni üyeleri oldu.

MEHMET DANİŞ

ORHAN KARATAŞ

DENİZ GÜÇER