AK Parti ve MHP seçim yasası için anlaştı: Seçim barajı yüzde 5 olacak

AK Parti ve MHP'nin çalışmalarını sürdürdüğü Seçim Yasası ve Siyasi Partiler Yasası'nda son aşamaya geçildi. Cumhur ittifakı bileşenleri çalışmaya son şeklini verirken seçim barajı konusunda uzlaşma sağlarken, uzlaşı sağlanamayan konularda ise liderlerin yapacağı yüz yüze görüşmeden çıkacak karara göre hareket edilecek.

Bu konuya ilişkin detayları köşe yazısında anlatan Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, AK Parti ve MHP'nin iki konu için yeniden çalışma kararı aldıklarını dile getirerek," Bu sadece bir bilgilendirme olmayacak. Yazıcı ve Yıldız, aynı zamanda liderlerin talimatlarını alacaklar. Peki iki lider, “Hayır. Biz geri adım atmıyoruz. Ya bunu kabul ederler ya da etmezler” der mi? Hayır. Böyle bir beklenti yok. Erdoğan ile Bahçeli arasında böyle bir diyalog şekli yok. Cumhur İttifakı liderleri restleşmeyi değil, uzlaşma ve işbirliğini esas alan bir yönetim sergiliyorlar." ifadelerini kullandı.

LİDERLİN YAPACAĞI YÜZ YÜZE GÖRÜŞME SON ŞEKLİ VERECEK

İki liderin yapacağı yüz yüze görüşmenin ardından uzlaşmaya varılmasını beklendiğini belirten Selvi," İki liderin mutabakatından sonra Hayati Yazıcı ve Feti Yıldız başkanlığındaki heyet ortak çalışma yaparak Seçim ve Siyasi Partiler Yasası’na son şeklini verecekler." dedi.

SEÇİM BARAJI DEĞİŞİYOR

Seçim barı hakkında elde edindiği bilgileri aktaran Selvi şu ifadeleri kullandı:

"Seçim Yasası’nda yapılacak en önemli değişiklik seçim barajının düşürülmesi olacak. Seçim barajının yüzde 5’e mi yoksa yüzde 7’ye mi düşürülmesi tartışma konusu olmuştu. İki parti seçim barajının yüzde 5’e indirilmesi konusunda uzlaşmaya vardı. Böylece 12 Eylül’ün ürünü olan yüzde 10 seçim barajı tarihe karışacak.

Seçim barajının yüzde 10 olması nedeniyle bazı partiler ittifak yaparak baraj engelini aşmayı planlıyordu. Ancak seçim barajı yüzde 5’e indirildiği takdirde oy oranı yüzde 5’in üzerinde olan partiler ittifaklara girip girmemeyi yeniden değerlendirecek.

Seçimlere girmek için siyasi partilerin büyük kongresini yapması, Türkiye genelinde teşkilatlanması ve Meclis’te grubunun bulunması şartı aranıyordu. İYİ Parti’nin seçimlere girebilmesi için CHP’den 15 milletvekili İYİ Parti’ye geçerek grup kurması sağlanmıştı. Siyasi Partiler Yasası’nın 36. Maddesi’nde yapılacak değişiklikle bu zorunluluk kaldırılıyor."

İTTİFAK İÇİ BARAJ KONUSUNDA FARKLI DÜŞÜNCELER VAR

AK Parti ve MHP'nin uzlaşamadığı konulardan bahseden Selvi, MHP'nin ittifak içinde baraj getirilmesini istediğini, AK Parti'nin ise buna sıcak bakmadığını kaydetti.

Selvi bu konuya ilişkin ise," MHP, ittifak içine de baraj getirilmesini istiyor. İttifaksız seçime giren parti için seçim barajı yüzde 5’e indirilirken, ittifak halinde seçime girecek partiler açısından ayrı bir seçim barajı getirilmesi öneriliyor. MHP, ittifak halinde seçimlere giren partiler açısından yüzde 10 barajının korunmasını öneriyor.

AK Parti ise ittifak halinde ayrı bir seçim barajı getirilmesine sıcak bakmıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gerek yok” demişti ama Bahçeli ısrarlı olduğu takdirde yeniden değerlendirileceği ifade ediliyor." ifadelerini kullandı.

DARALTILMIŞ BÖLGE KONUSU

AK Parti ve MHP'nin arasında anlaşamadığı diğer bir konu olan daraltılmış bölge konusunda Selvi," AK Parti ile MHP arasındaki görüşmelerde daraltılmış bölge konusunda bir sorun yaşanıyor. AK Parti daraltılmış seçim sistemine geçilmesini öneriyor ama MHP buna sıcak bakmıyor. AK Parti milletvekili sayısı 30’u aşan büyükşehirlerde seçim çevrelerinin 7 milletvekiline göre bölünmesini öneriyor. MHP ise daraltılmış bölge seçim sistemine sıcak bakmıyor. Büyükşehirlerde seçim çevrelerinin 7 milletvekiline göre bölünmesini doğru bulmuyor. MHP, daraltılmış bölge seçim sisteminde milletvekili kaybedeceğini düşünerek, mevcut sistemin devamını istiyor." diye yazdı.

AK Parti'nin MHP'nin daraltılmış seçim bölgesi konusundaki itirazını haksız bulmadığını dile getiren Selvi," AK Parti, MHP’nin daraltılmış seçim bölgesi konusundaki itirazını haksız bulmuyor. O nedenle ortada aşılmayacak bir sorun görünmüyor. AK Parti’deki yaklaşıma bakınca mevcut seçim sisteminin aynen devam edeceğini söyleyebiliriz." dedi.