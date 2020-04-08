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AK Parti ve MHP'den sağlık çalışanları için yeni yasa teklif

Son dakika bilgisine göre, AK Parti ve MHP Meclis'e yeni bir teklif sunacak. Teklif koronavirüs önlemleri kapsamında sağlık çalışanlarına yeni haklar getiriyor. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezası artırılıyor.

AK Parti ve MHP'den sağlık çalışanları için yeni yasa teklif

Son dakika bilgisine göre, AK Parti ve MHP Meclis'e yeni bir teklif sunacak. Teklif koronavirüs önlemleri kapsamında sağlık çalışanlarına yeni haklar getiriyor. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezası artırılıyor.

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