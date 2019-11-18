AK Parti ve MHP'nin oylarında son iki ayda artış yaşandı

MetroPOLL'ün paylaştığı son anketin sonucuna göre AK Parti'yi destekleyenlerin oranı iki ayda yüzde 33,2'den yüzde 35,2'ye yükseldi.

Sonuçlarda Milliyetçi Hareket Partisi'ni destekleyenlerin oranı da yüzde 10,7'den yüzde 11,9'a yükseldiği gözlendi.

CHP, HDP ve İYİ Parti'nin oy oranlarında is düşüş yaşandı.

ARAŞTIRMA ŞİRKETİ, SOSYAL MEDYA HESABINDA PAYLAŞTI

MetroPOLL Araştırma Şirketi, yaptığı son anketi resmi Twitter hesabında yayınladı.

"Türkiye'nin Nabzı Eylül ve Ekim Ayı Araştırmaları" başlığıyla yayımlanan ankette siyasi partilerin oy oranlarında iki ayda yaşanan değişiklik araştırıldı.

AK PARTİ VE MHP'NİN OYLARINDA ARTIŞ

Anketin sonucuna göre AK Parti ile MHP'nin oylarında artış, CHP, İYİ Parti ve HDP'nin oy oranlarında ise düşüş görüldü.

Anketlerin sonuçları şöyle:



HDP

- Eylül 2019 oy oranı 9,9 Kararsızların oyu dağıtıldığında: 12,0

- Ekim 2019 oy oranı: 8,7 Kararsızların oyu dağıtıldığında: 10,7

İYİ PARTİ

- Eylül 2019 oy oranı 8,7 Kararsızların oyu dağıtıldığında: 10,5

- Ekim 2019 oy oranı: 7,5 Kararsızların oyu dağıtıldığında: 9,3