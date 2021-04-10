AK Partili vekil trafik kazası geçirdi yolda mahsur kaldı! İmdadına Bakan Soylu yetişti

TBMM İdari Amiri ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin'in içerisinde bulunduğu makam aracı Niğde - Adana kara yolu Göbekli Dağ mevkiisinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle önünde ilerleyen TIR'a arkadan çaptı. Kaza sonrası araç kullanılamaz hale gelirken Ali Şahin, Twitter hesabından paylaşımda bulunarak," Niğde Adana arasında çok kötü kaza geçirdik mahsur durumdayız tipi var... Acil yardım bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

BAKAN SOYLU: EKİPLERİMİZ ALİ ŞAHİN'E ULAŞTI

Paylaşımı alıntılayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu," Polis ekiplerimiz Ali Şahin’e ulaştı. Niğde’ye intikal ediyorlar. Geçmiş olsun" dedi.

SAĞLIK DURUMU BELLİ OLDU

AK Partili Şahin'in sağlık durumu hakkında Twitter hesabından bilgilendirmede bulunan Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, "TBMM Meclis İdare Amirimiz, Gaziantep Milletvekilimiz Sayın Ali Şahin ve ekibine geçmiş olsun diliyorum. Vekilimizin Niğde Ömer Halisdemir Hastanesinde kontrolleri yapılıyor, çok şükür genel sağlık durumu iyi. Rabbim herkesi kazalardan korusun." dedi.