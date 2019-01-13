AK Parti Yalova belediye başkan adayları tanıtıldı

YALOVA (AA) - AK Parti Yalova ilçe ve belde belediye başkan adayları tanıtıldı.

Raif Dinçkök Kültür Merkezinde gerçekleştirilen aday tanıtım toplantısında, AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) Üyesi Hatice Merve Tatar, belediye başkan adaylarını açıkladı.

Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, Armutlu Belediye Başkanı Mehmet Birkan, Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar yeniden aday gösterildi.

Termal ilçesinde Sinan Acar, Çınarcık'ta ise Numan Soyer belediye başkan adayı oldu.



Altınova ilçesine bağlı Subaşı beldesinde Volkan Yılmaz, Tavşanlı beldesinde, Kadri Çiçek, Kaytazdere beldesinde Orhan Karabulut, Çınarcık'a bağlı Esenköy'de Özen Kaptan, Teşvikiye'de Suat Meydan, Koru'da Ersoy Baday, Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü beldesinde Şaban Ertan, merkeze bağlı Kadıköy beldesinde ise Mehmet Şahin aday olarak gösterildi.

Toplantıya Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, İl Başkanı Muğlim Bağatar katıldı.

AK Parti tarafından daha önceden Yalova Belediye Başkanı adayı olarak Yusuf Ziya Öztabak gösterilmişti.

Kaynak: AA