AK Parti Yavuzkemal’e çıkartma yaptı

Ak Parti Giresun Milletvekilleri Cemal Öztürk, Sabri Öztürk, Kadir Aydın ve il yöneticileri Dereli İlçesine bağlı Yavuzkemal beldesine çıkartma yaparak belde belediye başkan adayı İsmail Yıldız'a destek istediler.

Aday tanıtım ve AK Parti Belde Başkanlığı açılış töreninde konuşan Milletvekili Sabri Öztürk, "Bugüne kadar Yavuzkemal'de milletimizde el ele nasıl yürüdüysek tekrar bu hizmetlerimizi çalışmalarımızı sürdüreceğiz 31 Mart'ta da inşallah AK Parti'mize verdiğiniz destekle tekrar burada AK Parti bayrağını dalgalanmaya devam edeceğiz" dedi.

2004 yılında Abdullah Önal'ın AK Parti'nin adayı oladuğunu belirten Öztürk, "Çok güzel bir seçim süreci geçirdik ve hep birlikte bu meydan da konuşmalar yaptık ve teveccüh gösterdiniz 15 yıl boyunca Abdullah ağabeyi beldemize güzel hizmetler yaptı. Yöremiz AK Parti döneminde tarihi boyunca alamadığı aldı Allah başta cumhurbaşkanımızdan ve sizlerden razı olsun. Partimizin 3 dönem kuralı ve bundan dolayı tekrar genel merkez aday yapmak istemedi bu sefer aday adaylarının içerisinden ortak kanaatimiz İsmail kardeşimiz aday oldu. Bizim isimler hep değişir, biz ona bakmayız biz ast olan partimize davamıza bakar onun izinde çalışmamızı sürdürürüz" ifadelerini kullandı.

Milletvekili Kadir Aydın ise bölgenin yapılan hizmetler ile kalkındığına vurgu yaparak yeni aday İsmail Yıldız ilede daha da ileri gideceğini söyledi.

Kadir Aydın'ın ardından konuşan Cemal Öztürk, "Hizmet işi gönül işi, kafa işi değil. Ben yıllarca üniversitede öğretim görevliliği yaptım ve değişik görevlerde üst düzey yöneticilik yaptım. Memleketimden de uzaklarda kaldım 11 yıl İzmir'de yaşadım ama sonunda gel dediler geldik. Benim kadim dostum, kader arkadaşım Sabri beyin memleketi burası ve ben bu bölgeyi çok seviyorum. Abdullah kardeşimizi Allah için seviyoruz bu olaylar olurken de uzun uzun konuştuk bu bir hizmet yarışıdır bu yarışte yeni adayımız İsmail kardeşimize destek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Belde Belediye başkan adayı İsmail Yıldız'da yaptığı teşekkür konuşmasının ardından AK Parti Yavuzkemal Belde Başkanlığı hizmet binasının açılışı yapıldı.

Kaynak: İHA