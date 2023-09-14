AK Parti yeni il yönetim kurulu üyeleri belli oldu

AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt tarafından oluşturulan il yönetim kurulu üyeleri belli oldu.
AK Parti Genel Merkezi tarafındanyeni bir yönetim kurulu oluşturma yetkisi verilen Başkan Ferhat Salt çalışmalarını tamamladı.
Çalışmalar sonucunda 40'ı asil, 20'si yedeklerden oluşan AK Parti İl Yönetim Kurulu kadrosunun hayırlı olmasını dileyen Salt, Karabük'ün ve milletin hizmetinde olmaya devam edeceklerini belirtti.
AK Parti Karabük İl Yönetim Kurulu asil üyeleri Ferhat Salt, Abdulmuttalip Kayıkçı, Ahmet Can Özçelik, Ali Kaplan, Ali Aktan, Ayşegül Gümüş, Begüm Cefakar Karakaya, Berat Baykara, Emrah Baylan, Enver Malkoç, Fatih Ustaoğlu, Hasan Akgün, Hüseyin Belke, Mehmet Deligöz, Meryem Şekerci Boynueğrioğlu, Muhammet Kaya, Murat Derecik, Murat Erkeçoğlu, Murat Dikilitaş, Mustafa Çorbacı, Mustafa Tekelioğlu, Recep Necmi Yıldırım, Nihat Ertan, Nusret Telli, Orçun Tahmaz, Orhan Ünal, Osman Yaman, Rümeysa Uysal, Muhittin Sercan Başkaya, Sezgin Urfa, Şekip Sertaş Karakaş, Şükrü Güngör, Vedat Üstündağ, Yasin Mutlu, Yasin Kaplan, Yıldıray Yıldırım, Yılmaz Kırık, Yusuf Duyku, Zehra Söylemez ve Zühal Kahraman isimlerinden oluştu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
KAYNAK: İHA