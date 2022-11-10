AK Parti yeniden değerleme oranı için harekete geçti! Vatandaşın lehine düzenleme yapılacak

Geçtiğimiz günlerde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (YİÜFE) 12 aylık ortalamalara göre yüzde 122.93 oranında arttığını duyurmuştu. Söz konusu veri sonrası harç, ceza ve vergilerin fiyatlarındaki artış oranı da belirlenmiş oldu.

AK PARTİ HAREKETE GEÇTİ

Bu oranın düşürülmesi için AK Parti harekete geçti. Söz konusu oranın vatandaşların lehine bir oranda olması için çalışma başlatılacağı ifade edildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN YETKİLERİ

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile ilan ettiği yeniden değerleme oranını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 50 oranında azaltma yetkisi bulunuyor.

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Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde ise bu oranı yüzde 50 artırma, yüzde 80 oranında indirme yetkisi bulunuyor.