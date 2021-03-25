AK Parti yönetimi 2023'e hazır, sıra geldi kabineye: Bugün açıklanacak iddiası!

AK Parti'nin aylardır beklenen 7. Olağan Büyük Kongresi, Ankara'da büyük bir coşku ve heyecanla gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli mesajlar paylaştığı kongrede yeni anayasadan İstanbul Sözleşmesi'ne, yatırım çağrısından dış ilişkilere, terör sorunundan AK Parti'nin 19 yıllık icraatlarına kadar birçok noktaya değindi. Erdoğan'ın konuşmasının ardından açıklanan MKYK listesinde, üyelerin sayısının 50'den 75'e çıkmasının yanı sıra sürpriz isimlerin de yer aldığı görüldü. Eski listedeki isimlerin neredeyse yarısına yeni dönemde, parti yönetiminde yetki verilmezken kabinede yapılacak değişiklik de ana gündemi meşgul etmeye devam ediyor.

MYK'NIN ARDINDAN SIRA KABİNEDE

Kabinede bugün değişikliğe gidilmesi beklenirken bakanlık görevi için bazı isimlerin gündemde olması da dikkat çeken ayrıntılardan oldu. Kongrenin ardından AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ilk toplantıyı gerçekleştirirken bu toplantının ardından basın açıklamalarında bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından belirlenen MYK üyelerini açıkladı.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'den kabine yazısı: Hangi isimlere bakanlık verilecek?

SÖZCÜ ÇELİK AÇIKLADI

Kabine değişikliği ile ilgili sorulara da açıklık getiren Çelik, kabine değişikliğinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takdirinde olduğunun altını çizerek "Bu tip durumlardaki bütün tahminler boşa çıkar. Ne zaman yapılacağı nasıl yapılacağı Cumhurbaşkanımızın takdirindedir. Listelerin uydurulmuş olduğunu görmüşsünüzdür." ifadelerini kullandı.

AK Parti MKYK üyeleri, listesi 2021| AK Parti kongre listesi

"KABİNE BUGÜN BELLİ OLACAK"

Hürriyet gazetesinden Abdulkadir Selvi'nin bugün yayımlanan yazısında, kabinenin bugün açıklanabileceğini belirtmesi üzerine tüm gözler Ankara'ya çevrildi. Bakanlarda değişikliğe gidileceğini belirten Selvi, bazı isimlerin konuşulduğunu aktardı ancak isim vermekten kaçındı. Selvi yazısında,

Hangi bakanlar değişecek? İsimler Ankara kulislerine sızdı: İşte o bakanlıklar!

"Erdoğan dün kongreyi yapıp, partiyi belirledi. Bugün ise kabineyi açıklaması bekleniyor. Bakanlarda değişim var mı? Elbette var. Hatta kongreden sonra bazı bakan isimleri konuşulmaya başlandı." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük kongrede önemli mesajlar: Yeni anayasa, yatırım çağrısı, MKYK üyeleri...