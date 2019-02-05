AK Parti Zeytinburnu Adayı Arısoy, esnafa cep telefonu numarasını dağıttı

Yeşiltepe Mahallesi'nde esnaf ziyaretleri gerçekleştiren AK Parti Zeytinburnu Adayı Ömer Arısoy, esnafa kendi cep telefonu numarasının yazılı olduğu kartvizitleri dağıttı.

31 Mart yerel seçimleri öncesinde esnafla sık sık bir araya gelen AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy'un son durağı Yeşiltepe Mahallesi oldu. Konyalı Cami'de start veren Arısoy, mahalle esnafını dükkanlarında ziyaret ederek hayırlı işler diledi.

Arısoy, mahalle esnafına ön yüzünde kendi cep telefonu numarasının bulunduğu, arka yüzünde ise biyografisinin yer aldığı kartvizitleri dağıttı. Telefonunun 24 saat açık olduğunu belirten Arısoy istek, öneri ve şikayetleri arayarak söyleyebileceklerini ifade etti.

Arısoy, sömestr tatilinin ardından ilk ders gününün çıkışında öğrencilerle karşılaştı. Öğrencilere derslerine çalışmaları yönünde tavsiyeler vererek velilerine selam gönderdi. Ziyaretler esnasında öğrencilere ve esnafa atkı dağıttı.

Esnaf ziyaretlerinin son adresi bir mobilya mağazası oldu. Mağaza sahiplerinin taziyesi olduğunu öğrenen Arısoy, merhum için dua okudu. Yeşiltepe esnaf ziyaretlerini burada sonlandıran Arısoy, farklı mahallerde saha çalışmasına devam etmek üzere ayrıldı.

Kaynak: İHA