AK Parti Zeytinburnu Adayı Arısoy, kanser hastalarını unutmadı

AK Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, 4 Şubat Dünya Kanser Günü vesilesiyle kanser hastalarını ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesinde ziyaretlerde bulundu. Hastane Başhekimliğinde karşılanan Arısoy, 4 Şubat Dünya Kanser Günü vesilesiyle kemoterapi ünitesinde kanser hastalarıyla bir araya geldi. Kanser hastalarıyla sohbet eden Arısoy, acil şifa dileklerini iletti.

Arısoy, daha sonra yatan hastaları odasında ziyaret etti. Ziyarette, hasta yakınları ve hastane personeliyle hasbihal etti.

Kaynak: İHA