AK Parti Zeytinburnu Adayı Arısoy’a Giresunlular ve Mardinlilerden tam destek

Yerel seçimler öncesinde sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelen AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, Mardinliler ve Giresunlular derneklerinden tam destek aldı.

AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, 6 Şubat günü Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezinde hayalindeki Zeytinburnu'nu açıklamasının ardından sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etmeye başladı.

Arısoy, ziyaretlere İstanbul Mardinliler Sosyal Kültür Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği Zeytinburnu Şubesinde başladı. Arısoy'a ziyarette AK Parti İstanbul Milletvekili Aziz Babuşçu ve AK Parti Zeytinburnu ilçe teşkilatı eşlik etti. Mardinliler tarafından hoş sohbetle karşılanan Arısoy, konuşmasında birlik beraberlik vurgusu yaptı.

"Mardin, Zeytinburnu'na rengini veren önemli bir şehrimiz"

Zeytinburnu büyük ve huzurlu bir aile olarak gördüğünü dile getiren Arısoy, "Bu ahengi, bu huzuru hem Türkiye'nin dört bir yanından gelen dünyanın Makedonya'sından Orta Asya'sından gelen insanlarla burada uyumlu bir bütün içinde yaşıyoruz. Bundan da çok memnunuz. Mardin, Zeytinburnu'na rengini veren önemli bir şehrimizdir. İnşallah bu birlikteliği bir Nisan'dan itibaren burada bir bayrak yarışı titizliği içinde Zeytinburnu'muzun bulunduğu noktadan daha da yukarıya taşıyacak örnek bir belediyecilik, örnek bir şehir ortaya koyacak gayretin, çalışmanın içinde olacağımızı söylüyorum" dedi.

Arısoy'u Mardinli vatandaşlara tanıtan Babuşçu, "Ben Trabzonluyum ama kendimi Trabzonlu hissettiğim kadar Mardinli de hissedebildiğim zaman başarı yakalanabilir. Belediye başkan adayımız ne kadar Rizeli ise o kadar Mardinlidir" dedi.

AK Parti Zeytinburnu Adayı Ömer Arısoy'un ikinci durağı Zeytinburnu Tüm Giresunlular Derneği oldu. AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ziyarete katılan isimler arasında yer aldı. Dernek binasında gerçekleşen ziyarete Giresunlu vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

AK Parti'li milletvekilleri, belediye başkan adayı Ömer Arısoy'u tanıtan konuşmalar gerçekleştirdi. Arısoy'un daha önce aldığı görevlerden söz eden milletvekilleri, Zeytinburnu'na katacağı hizmetler hakkında kefil oldu.

"Sizin üzerinizden bütün Zeytinburnu'na ulaşmak istiyoruz"

Giresunlu vatandaşlara hitap eden Arısoy, "Zeytinburnu'nda 190 bin seçmen var. Bizim hepsine ayrı ayrı ulaşma imkan ve şansımız yok. Sizin üzerinizden bütün Zeytinburnu'na ulaşmak istiyoruz. 31 Mart'a kadar bizi nasıl gördüyseniz, bizimle ilgili şehadet edenlere inanıyorsanız her birinizin bizi anlatmasını rica ediyorum. Burası bir aile toplantısıdır. Hepinizden ayrı ayrı destek talep ediyorum. Bu desteğin arkamda olduğunu bu büyük kalabalıktan biliyorum" dedi.

Arısoy, konuşmasının devamında vatandaşlardan gelen soruları yanıtladı. Zeytinburnu'ndaki kentsel dönüşüm konusuyla ilgili soruları cevaplayan Arısoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel seçim manifestosunda açıkladığı iki temel ilkeyi hatırlattı. Vatandaşların rıza ve mutabakatı sağlaması halinde belediye olarak elinden gelen gayreti göstereceklerini ifade etti.

"Mart ayı içerisinde Zeytinburnu'nda bir ferahlama hissedeceksiniz"

Zeytinburnu'ndaki Suriyeliler konusuyla ilgili konuşan Arısoy, "Allah nasip ederse burada bizim huzurumuzu, asayişimizi, güvenliğimizi tehdit edecek bir yabancının barınmasına izin vermeyeceğiz. İşine gelip giden sessiz sedasız insanlarımız başımızın tacıdır. Ben değerli hemşehrilerimin hangilerinden rahatsız olduklarını biliyorum. Mart ayı içerisinde Zeytinburnu'nda bir ferahlama hissedeceksiniz. Bunu devletin ilgili birimleriyle konuştum" dedi.

Arısoy, ziyaretlerin ardından vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirerek hasbıhal etti.

Kaynak: İHA