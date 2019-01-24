AK Parti Zeytinburnu Adayı Ömer Arısoy kırtasiyecilerle buluştu

AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, İstanbul Kırtasiyeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yavuz Tekçe ve kırtasiyeci esnafıyla bir araya geldi. Arısoy tekli eğitime geçiş ile ilgili bakanlıkla birlikte hazırlıkların yapıldığını ifade etti.

31 Mart yerel seçimleri öncesinde esnaf ve sanatkarlar odası ziyaretlerine başlayan AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy'un ilk durağı İstanbul Kırtasiyeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası oldu. Arısoy'a ziyarette AK Parti Zeytinburnu İlçe teşkilatı eşlik etti. İstanbul Kırtasiyeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yavuz Tekçe ve kırtasiyeci esnafı Arısoy'u Zeytinburnu'ndaki ofiste misafir etti.

Arısoy, Zeytinburnu Belediye Başkan Yardımcılığı döneminden bu yana aldığı görevleri Başkan Tekçe ve kırtasiyeci esnafına anlattı. Kırtasiyecilerin istek ve önerilerine kulak veren Arısoy, Zeytinburnu'nda okul sayısının arttırılacağının sözünü verdi.

"Tekli eğitime geçiş için hazırlıklarımız var"

Tekli eğitime geçişin önemine vurgu yapan Arısoy, "Bunun için hazırlıklarımız var. Bakanlık, valilik ve belediyeyle birlikte arsaları belirledik. İnşallah zamanı gelince açıklayacağız. Bunun içerisinde anaokulları da var. Birden çok anaokulu var. İnşallah önümüzdeki 5 yılda Zeytinburnu'nda tekli eğitime geçmeyi hayal ediyoruz. Bakanlıkla birlikte, kendi imkanlarımızla da planlanan okullar var. Somut adımları zamanı gelince açıklayacağım. Zeytinburnu'nda okul sayımız artacak" dedi.

Kaynak: İHA