AK Parti Zeytinburnu Başkan Adayı Arısoy, sosyal medya üzerinden gençlerle buluştu

AK Parti'nin Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, gençlerin sosyal medya üzerinden yaptığı davet üzerine simit ve çay eşliğinde gençlerle bir kahvehanede buluştu.

AK Parti Zeytinburnu Adayı Ömer Arısoy, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde sıkılmadık el bırakmamak adına saha çalışmalarına hız kazandırdı. Gün içerisinde yapılan her davete icabet etmeye çalışan Arısoy, Diyarbakırlı bir ailenin evine misafir oldu. Zeytinburnu sakinlerinden Nasrettin Aslanpençe'nin evine giden Arısoy, hayalindeki Zeytinburnu'nu imar etmek için gerçekleştireceği çalışmalardan söz etti. Başkan Arısoy'a ziyarette AK Parti Zeytinburnu ilçe teşkilatı da eşlik etti.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan gençler, AK Parti Zeytinburnu Adayı Ömer Arısoy'u Twitter üzerinden oturdukları bir kahvehaneye davet etti. Gönderdikleri mesajda Zeytinburnu için merakları olduğunu dile getiren gençler, Başkan Adayı Arısoy'un simit alarak gelmesini istedi. Gençlerin bu ricasını kırmayan Arısoy, aldığı simitlerle kafenin yolunu tuttu. Kafede sıcak bir sohbetle karşılanan Arısoy, gençlerin Zeytinburnu ile ilgili meraklarını giderdi. Arısoy, Zeytinburnu'nun geleceğiyle ile ilgili gençlerin fikrini alarak hep birlikte başarıya ulaşılacağını ifade etti.

Kaynak: İHA