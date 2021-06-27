AK Parti'de 2023 seçimleri için hummalı çalışma! Vatandaşın istediği proje tespit edilerek yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok önem verdiği 2023 seçimleri öncesi AK Parti çalışmalara başladı. Geleneksel hale gelen istişare toplantıları devam ederken, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım başkanlığında da parti teşkilatlarının katıldığı toplantılar gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda toplantılarda parti yönetiminin talimatı ile milletvekilleri teşkilat yöneticilerinin her ilin problem haritasını çıkarması ve vatandaşın en fazla istediği projelerin tespit edilmesi kararı alındı.

EN FAZLA İSTENİLEN PROJE İÇİN HAREKETE GEÇİLECEK

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Karaoğlu'nun haberine göre AK Parti yönetimi, 2023 seçimlerine gidene kadar her ilde vatandaşın gündemde tuttuğu en az bir problem çözülmesini veya vatandaşın en fazla istediği bir projeyi hayata geçirmeyi hedefliyor.

RAPORLAR GENEL MERKEZ YÖNETİMİNE SUNULACAK

Bunun için milletvekilleri ve teşkilat yöneticilerinin illerinde yapacağı ortak programlar, çalışmalar genel merkez tarafından takip edilecek, daha sonra çıkarılacak saha raporları üçer aylık dönemlerde genel merkez yönetimine sunulacak.

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