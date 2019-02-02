AK Partide çalışmalar hız kazanıyor

AK Parti Şanlıurfa İl Seçim Koordinasyon Merkezinde, İl SKM Başkanı Bekir Kan'ın ilk toplantısı sonrası çalışmalar hız kazanmaya başladı.

AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da belediye başkan adaylarını tanıtmasının ve "AK Parti Manifestosu"nun açıklanmasının ardından ülke genelinde olduğu gibi Şanlıurfa'da da SKM başkanı Bekir Kan'ın yaptığı toplantı sonrası çalışmalar hız kazanmaya başladı.

Herkes görevini ciddiyetle sürdürmeli

Ak SKM binasında yapılan toplantıda birim sorumlularını yapılacak çalışmalar konusunda bilgilendiren ve fikir alış verişinde bulunan Ak Parti Şanlıurfa İl Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanı Bekir Kan, görev alan herkesin görevini ciddiyetle sürdürmesi gerektiğini, program ve medya birimlerinin çok daha titiz ve dikkatli davranmaları gerektiğini belirtti.

Ak SKM Başkanı Kan, SKM çalışanlarının Ankara'daki "Aday Tanıtım Toplantısı ve Seçim Manifestosu" açıklamasının ardından çalışmalarını hızlandırdıklarını, yapılan haberlerle vatandaşlarımızı bilgilendirdiklerini söyledi.

Ak Parti, belediyecilikte çığır açmıştır

SKM çalışmaları ile ilgili bilgiler veren Ak SKM Başkanı Bekir Kan, "SKM sorumluları ve çalışanları olarak hepimiz görevimizin bilincindeyiz. Seçim süresince herkesin üzerine düşeni fazlasıyla yapacağından eminiz. Partimize ve cumhurbaşkanımıza layık olacağız. Ak başkan adaylarımızın seçilmesi için Ak adaylarımızın çalışmalarını vatandaşlarımıza ulaştırarak bilgilenmelerini ve seçimde oylarını gönül rahatlığıyla AK Partiye vermelerine vesile olacağız inşallah. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi, hedefimiz istisnasız tüm fertleriyle önce milletimizin gönlünü kazanmak, ardından sandıkta oyunu almaktır. Ak Parti, belediyecilikte çığır açmış, milletimizin gönlünde bu hizmetleriyle yer edinmiş kadrolar tarafından kurulmuş bir partidir. Ak Parti kurucu kadroları, gençlik yıllarından beri takipçisi oldukları medeniyet davalarını, belediye yönetimlerinde adımlarını attıkları hizmet mücadelelerini zamanla tüm ülkeye taşımışlardır" diye konuştu.

Kaynak: İHA