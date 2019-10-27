AK Parti’de Danışma Meclisi Toplantısı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi

AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanlığı'nın Danışma Meclisi Toplantısı, yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Kütahyaspor Lokeli'ndeki toplantıya AK Parti Kütahya milletvekilleri Ceyda Çetin Erenler ve İshak Gazel ile AK Parti İl Başkanı Ali Çetinbaş, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Muhterem Kılıç, AK parti Kütahye İl Kadın Kolları Başkanı Esra Zeytin Sürücüoğlu, AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Batur ve partililer katıldı.

Musa Yılmaz'ın divan başkanlığını yaptığı toplantıda Kılıç, Yılmaz, Erenler, Gazel ve Çetinbaş birer konuşma yaptılar.

AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Muhterem Kılıç, "Tüm ekip ve AK Parti ailesi olarak 31 Mart seçimlerine kadar hep sahada idik. Ama 31 Mart'ta istediğimiz sonucu alamadık. Bu vatandaşımızın, seçmenin irade tercihi idi. Biz seçmenin iradesine saygı duyuyoruz. Ama önümüzde 4 yıllık bir seçim süreci var. Bu seçim sürecinde yeniden yollara düştüğümüzde birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde çalışmalarımızı devam ettirdiğimizde başaramayacağımız hiçbir şey yoktur. AK Partinin anlayışında toplumun bütün sorunlarını ele alıp onları çözmek vardır. Nerede bir insan varsa orada AK Parti vardır, hizmet vardır. İnsanların gözüne girmek için odaklanmış bir partidir. Bundan dolayı da bir toplumun bütün kesimlerini ve sorunlarını çözecek tek siyasal partiyiz. 66 mahalle, 109 köy ve bir beldede çalışmalarımız devam ediyor. 32 bin üyemiz vardır ve hedefimiz 45 bin üyedir. 13 bin 600 olan kadın üyemizi de 23 bine çıkartmayı kendimize hedef olarak koyduk. Ayrıca 3 bin 600 olan genç üyemizi 10 bine çıkartacağız" diye konuştu.

Kaynak: İHA