AK Parti'de değişim rüzgarları! Yüzde 65'i değişecek

Pandemi sürecinde kongrelerini erteleyen AK Parti'de değişim rüzgarlı için harekete geçildi. 2023 seçimleri öncesi il ve ilçe başkanlarının yüzde 65'inin değişmesi bekleniyor.

Hürriyet Gazetesinin haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’nden video konferans yöntemiyle katıldığı AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısının basına kapalı kısmında teşkilata üye uyarısı yaparak, “Hedef 1 milyon üye. İstanbul bunu başardı. Sıra sizlerde” dedi. Erdoğan, “İl kongrelerinde her ili tek tek ziyaret etmek istiyorum fakat pandemi dolayısıyla videokonferans ile de katılacağım iller olacaktır. Siz kongrelerinizi Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu önerilerini dikkate alarak yapın” diye konuştu. Toplantıda özellikle genç kuşakta farkındalık yaratılması için sosyal medyanın da kullanılmasının önemli olduğu vurgulandı.

EN BÜYÜK DEĞİŞİM ANKARA VE İSTANBUL'DA OLACAK

Kongre sürecinde AK Parti'de il ve ilçe başkanlarının değişmesi bekleniyor. Bu kapsamda kadın ve genç üyelerin partide rol almasına ağırlık vermek için çalışılıyor. Edinilen bilgiye göre AK Parti’nin il ve ilçe teşkilatlarında bugüne kadar ilçelerde yüzde 51 değişim yaşandı. Bu doğrultuda en büyük değişimin Ankara ve İstanbul teşkilatlarında olması bekleniyor ancak koronavirüs salgında vaka sayılarının artmasından dolayı bu illerde kongrelerin sona bırakılması bekleniyor. Öte yandan eski il başkanlarının bazılarını da sürece dahil ederek üye çalışmalarında kapı kapı gezen parti, ayrılan üyeleri tek tek arayarak ikna etmeye çalışıyor.