AK Parti'de ekonomi zirvesi! Faiz indirimi ve kurdaki yükseliş değerlendirildi! İşte alınan karar

Merkez Bankasının politika faizlerini Ekim, Eylül ve Kasım ayında yaptığı indirimlerle yüzde 19'dan 15'e çekmesinin ardından döviz kurlarında yaşanan hareketlilik AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda masaya yatırıldı.

FAİZ İNDİRİMİNDE KARARLILIK VURGUSU YAPILDI

Hürriyet'in haberine göre AK Parti MYK üyelerinin katıldığı toplantıda ekonomideki gelişmeler ve döviz kurlarında yaşanan artışlar masaya yatırıldı. Edinilen bilgiye göre, toplantıda faiz indiriminde kararlılık vurgusu yapıldığı, izlenecek yol haritasıyla yüksek kurun da önüne geçileceği belirtildi. Dolar kurundaki ani artışın vatandaşa iyi anlatılması gerektiği vurgusu yapıldı.

DOLAR KURUNDAKİ ARTIŞ İÇİN DEĞERLENDİRME

Dolar kurundaki ani artışın bir operasyon olduğu da belirtilen toplantıda, soğukkanlı yaklaşımdan yana olunması gerektiği de kaydedildi. Bu süreçte, faizin düşmeye devam etmesi nedeniyle alım ve satımın hızlanacağı ve bu sayede yatırımların artacağı da vurgulanan konular arasında yer aldı.