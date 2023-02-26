AK Parti'de milletvekili adayı hazırlığı! Üç dönem kuralı rafa kalktı!

AK Parti'de seçim hazırlıkları başladı. Seçim stratejisi ile milletvekili aday listesi üzerinde çalışmalar yeniden başladı. Bu kapsamda il başkanlığı görevini yürüten Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Antalya İl Başkanı Ethem Taş, Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, Burdur İl Başkanı Volkan Mengi, Düzce İl Başkanı Mustafa Keskin, Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Giresun İl Başkanı Kenan Tatlı, Gümüşhane İl Başkanı Celalettin Köse, Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, Rize İl Başkanı İshak Alim ve Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu milletvekili aday adayı olmak için görevlerinden istifa etti.

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İSTİFA EDEN İL BAŞKANLARININ SAYISI ARTABİLİR

Deprem felaketinin ardından askıya alınan süreç depremin yaralarının sarılmaya başlanmasıyla milletvekili adayları için çalışmalar yeniden başladı. Bu kapsamda AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kapsamlı bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıdan edinilen bilgilere göre 20'ye yakın ilk başkanının da görevinden ayrılması bekleniyor.

ÜÇ İL BAŞKANININ İSTİFASINA SICAK BAKILMIYOR

Genel Merkez’in İstanbul, Ankara ve İstanbul İl Başkanlarının istifasına ise sıcak bakmadığı ifade ediliyor.

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MİLLETVEKİLİ OLMAK İSTEYEN BELEDİYE BAŞKANLARI NE YAPACAK?

Öte yandan AK Parti'nin 41 belediye başkanından bazılarının milletvekili adaylığı için istifa edeceği öğrenildi. Hangi başkanının istifa edeceği belirsizliğini korurken Genel Merkez yönetiminin belediye başkanlarının milletvekilliği için istifa etmesini ilkesel olarak doğru bulmadığı belirtiliyor.

ÖZHASEKİ'DEN BAŞKANLARA UYARI

Parti kulislerinde konuşulanlara göre Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki’nin belediye başkanlarına “Cumhurbaşkanının onayı olmadan hiçbir belediye başkanının istifa etmemesi” yönünde uyarıda bulunduğu dillendirildi.

ÜÇ DÖNEM KURALI RAFA KALKTI

Ayrıca AK Parti’de, milletvekili listeleri için parti tüzüğünde yer alan üç dönem kuralının bu seçimlerde de uygulanmayacağı görüşü hakim.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim tarihini, önümüzdeki hafta çarşamba günü yapılması planlanan AK Parti Grup Toplantısı’nda açıklayabileceği kaydediliyor.

Kaynak: Milliyet