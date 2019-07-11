AK Parti'de MKYK toplantısı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor.

Çelik'in açıklamalarından satırbaşları:

Ülkemize karşı terör enstrümanının bir saldırı unsuru olarak kullandığını görüyoruz. Terörle mücadelede kararlılığımız sürüyor. Şehitlerimize Allahtan rahmet diliyoruz. Her bir olaydan sonra açık ve net bir şekilde terörle mücadelemiz daha da artıyor. Bugünlerde son derece insanlık için acı Srebrenitsa’nın olan yıl dönümündeyiz 24 yıl önce yaklaşık 8 bin 300 masum insanı oradaki katiller tarafından katledildi.

Srebrenitsa modern dünyanın bir utancıdır. Büyük bir insani dramdır Umarız ders alınır ama her seferinde böyle söylüyoruz. Kimse kolunu kıpırdatmıyor.

15 Temmuz’da milletimiz topyekün direnerek demokrasimizin milli kimliğimizin bir parçası olduğunu tüm dünyaya göstermiş oldu. Şehitlerimiz hiçbir zaman unutmayacağımız meşaleler olarak geleceğimiz aydınlatmaya devam edecektir.

15 Temmuz’da hiçbir zaman dinmeyecek bir acıyı anıyoruz ama darbe girişimini bertaraf ederek işgalden kurtulmuş olmanın coşkusunu da yaşıyoruz.

Terörle mücadelenin siyasi kısmı da yakın şekilde takip ediliyor. Bu konuda Irak makamlarıyla çalışmalar sürüyor.

Türkiye’nin savunmasıyla ilgili bir ihtiyaçtır S-400. Doğu Akdeniz’de kimin varlığı var diye baktığınızda şaşırtıcı bir şekilde bütün dünyanın Akdeniz’e yığıldığın görüyorsunuz. S-400 konusunda ABD ile olumlu noktaya ulaşmak isteriz ama bu noktaya şu ana kadar gelmiş değiliz.

Darbe girişiminde bulunan FETÖ’cü teröristlerin iadesi konusunda Miçotakis’in daha çok çaba göstereceğine inanıyoruz. Rum tarafını hukuksuz şekilde AB’ye aldılar. Rum tarafı sözünü tutmamakla meşhur. Tek taraflı eyleme karşı hakkımızı korumak için faaliyet yürütüyoruz. Duvarlar örmek yerine köprüler inşa etme zamanıdır.

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