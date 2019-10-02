 Yalçın Akdoğan kimdir?

Twitter'dan açıklama yapan AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile Ankara Milletvekilimiz Yalçın Akdoğan 'Genel Başkan Danışmanı' olarak görevlendirilmiştir." ifadelerini kullandı.

AK PARTİ GENEL SEKRETERİ ŞAHİN'DEN AKDOĞAN'A TEBRİK

Şahin, Akdoğan'ı tebrik ederek, AK Parti için hayırlı olması temennisinde bulundu.

İşte Şahin'in o paylaşımı:

Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleri ile Ankara Milletvekilimiz Yalçın Akdoğan “Genel Başkan Danışmanı” olarak görevlendirilmiştir.

Kendisini tebrik eder şahsı ve partimiz için hayırlı olmasını dilerim. — Fatih Şahin (@_fatihsahin) October 2, 2019

YALÇIN AKDOĞAN KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Yalçın Akdoğan, 22 Eylül 1969 yılında İstanbul'da doğdu.

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Basın ve Yayın Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek lisansını Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bölümü'nde, doktorasını ise Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset ve Sosyal Bilimler Bölümü'nde yaptı.

Gazeteciliğe Milliyet Gazetesi'nde staj yaparak başladı. Yeni Şafak ve Star gazeteleri ve çeşitli dergilerde yazarlık yaptı.

Pendik Belediyesi Eğitim Kültür ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Devlet Bakanı Basın Müşavirliği, AK Parti Genel Başkan Danışmanlığı ve Başbakan Başmüşavirliği görevlerinde bulundu.

25. ve 26. Dönemlerde AK Parti Ankara Milletvekili seçildi.

Başbakan Yardımcısı olarak görev yaptı.

Yalçın Akdoğan, İngilizce bilmekte olup evli ve üç çocuk babasıdır.