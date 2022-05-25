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AK Parti'de yeni grup başkanvekili belli oldu

Son Dakika Haberleri.. Cahit Özkan'ın affını istemesi sonrası boşalan AK Parti Grup Başkanvekilliği için yapılan seçimde Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç seçildi

AK Parti'de yeni grup başkanvekili belli oldu

Cahit Özkan'ın affını istemesi sonrası boşalan AK Parti Grup Başkanvekilliği için yapılan seçimde Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç seçildi.

YILMAZ TUNÇ KİMDİR?

Yılmaz Tunç 1 Şubat 1971 Ulus, Bartın doğumludur. Türk siyasetçidir. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Anabilim Dalında tamamlamıştır. Serbest avukatlık, İstanbul Barosu CMK servisi çalışanlığı, Pendik Belediye Meclis Üyeliği, AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcılığı, Sivil toplum kuruluşlarında yönetim kurulu üyelikleri, TBMM XXIII., XXIV., XXV., XXVI. ve XXVII. Dönem Bartın Milletvekilidir. TBMM Adalet Komisyonu Başkanvekili olarak görev yapmıştır 2020-2022 yılları arasında Adalet Komisyonu Başkanı olmuştur. Halen AK Parti grup başkanvekilidir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
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