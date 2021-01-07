AK Parti'den ABD'de olaylar için yorum: Herkes seçim sonuçlarını olgunlukla kabul etmelidir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD'de kongre binasının protestocular tarafından basılması ve meydana gelen olaylara ilişkin olarak sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Dünyanın her yerinde olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri’nde de demokratik süreçlerin üstünlüğünü ve hukukun meşruiyetini savunduklarını ifade eden Çelik, "Herkes seçim sonuçlarını olgunlukla kabul etmelidir. Kesinleşmiş seçim sonuçlarını ve hukuku tanımayan eylemler meşru değildir. Demokratik süreçleri ve kurumları kırılgan hale getirmek, bir topluma ve dünyaya verilebilecek en büyük zarardır. Şiddete başvurulması hiçbir şekilde kabul edilemez. Herkes halk iradesinin üstünlüğüne ve hukuka riayet etmelidir." dedi.

Ömer Çelik şunları kaydetti:

"ABD’de yaşanan olaylarda seçim sonuçlarını tanımayıp şiddete başvuran protestolar yanlış ve hukuksuzdur. Demokratik süreçlerin üstünlüğüne karşı çıkmak meşru değildir. Şiddet asla bir hak arama yöntemi değildir. Herkesi demokratik değerlere saygılı olmaya davet ediyoruz."

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