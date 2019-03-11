Ak Parti'den aday gösterilmeyen kaymakam, Buca'ya atandı

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde kaymakamlık yaptığı sırada aynı ilçeden Ak Parti'den belediye başkan aday adayı olan ancak aday gösterilmeyen Mehmet Sadık Tunç, Buca Kaymakamlığı'na atandı.

Karabağlar Kaymakamı olduğu sırada istifa eden Mehmet Sadık Tunç, Ak Parti Karabağlar Belediye Başkan aday adayı oldu. Aday gösterilmeyen Tunç, Kayseri Vali Yardımcılığı görevine atanan Fecri Fikret Çelik yerine Buca Kaymakamlığı'na atandı.

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DHA