AK Parti'den AYM Üyesi Engin Yıldırım'a sert tepki

Türkiye, dün AYM Üyesi Engin Yıldırım'ın attığı tweeti ve İçişleri Bakanlığının buna karşı attığı tweeti konuşuyor. Yıldırım'ın darbeyi ima ettiği tweetlerine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'te sert sözlerle tepki gösterdi. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Çelik," Türkiye’ye geçmişte acılar yaşatmış müdahalelerin sloganının bir Anayasa Mahkemesi Üyesi tarafından kullanılması utanç verici bir saygısızlıktır. Hukuktan başka bir dili olmaması gereken bir AYM mensubunun hukuku katletmenin sembolü olan bir dille konuşması vahimdir." dedi.

" AYM'DE BİR ÜYE HUKUKUN KATLEDEN MÜDAHELELERİN DİLİYLE KONUŞUYOR"

Çelik paylaşımlarının devamında şunları kaydetti:

"Müdahaleler anayasal düzeni yıkmış ve milletimize büyük acılar yaşatmıştır. Müdahalelerin neticesinde hukuk düzenimiz ortadan kaldırılmıştır. Varlık sebebi hukuk olan AYM’de bir üye ise hukuku katleden müdahalelerin diliyle konuşuyor... Bu kabul edilemez.

Türkiye’nin gerçek hukukçuları en son 15 Temmuz darbe girişiminde teröristlerin müdahalesine güçlü bir direniş gösterdiler. Gerçek hukukçular demokrasiyi koruma mücadelesi verdiler.

AYM Üyesi’nin kullandığı dil ise milleti tehdit etmenin ve hukuku yıkan müdahalelerin dilidir."

Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'dan darbe imalı paylaşım iddiası