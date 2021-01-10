AK Parti'den CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki!

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun skandal sözlerine sosyal medya hesabında yaptığı paylaşıma tepki üstüne tepki geldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kılıçdaroğlu'nun "sözde cumhurbaşkanı" ifadesinin, cumhuriyeti, demokrasiyi ve milletin iradesini hedef alan, son derece tehlikeli bir söz olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'sözde cumhurbaşkanı' ifadesi, cumhuriyeti, demokrasiyi ve milletin iradesini hedef alan son derece tehlikeli bir sözdür ve derhal geri alınmalıdır. Milletin iradesini yok sayan bu şaibeli zihniyetin demokratik siyasette yeri yoktur."

BAKAN VARANK: "KILIÇDAROĞLU'NUN DEMOKRASİMİZ İÇİN OLDUŞTURDUĞU TEHLİKE HER GEÇEN GÜN BÜYÜYOR"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Twitter'da yaptığı paylaşımla Kılıçdaroğlu':na tepki gösterdi.

Bakan Varank, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sözde değil özde faşist CHP Genel Başkanının demokrasimiz için oluşturduğu tehlike her geçen gün büyüyor. İlk kez milletimizin doğrudan oylarıyla seçtiği Cumhurbaşkanımıza yönelik hezeyanları, planlı bir senaryonun parçası demokrasiden yana olan herkes bu faşizme karşı durmalı."

BAKAN SELÇUK: "CUMKHURBAŞKANLIĞI MAKAMINA SAYGI, MUHALEFETİN DE GÖREVİDİR"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"19 yıldır girdiği her seçimi kazanıp milletimizin teveccühüne mazhar olan bir lidere 'sözde Cumhurbaşkanı' demek, milli iradeyi yok saymaktır. Meşru ve demokratik yollardan seçilen Cumhurbaşkanlığı makamına saygı, muhalefetin de görevidir."

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI HAYATİ YAZICI: "KILIÇDAROĞLU ÖZÜR DİLEMELİDİR"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Twitter'dan yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanının devlet başkanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletinin birliğini temsil ettiğini belirtti.

"Sözde cumhurbaşkanı diyerek, milletimizin özgür iradesiyle seçilmiş cumhurbaşkanını hedef almak, cumhurbaşkanlığı makamını itibarsızlaştırmaya çalışmaktır." değerlendirmesinde bulunan Yazıcı, şunları kaydetti:

"Meşru ve demokratik yollardan seçilen cumhurbaşkanına saygı, millet iradesine saygının gereğidir. CHP'nin genel başkanı, zaman kaybetmeden, önce milletimizden sonra Sayın Cumhurbaşkanımızdan özür dilemelidir."

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na sert tepki!

İletişim Başkanı Altun: "Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanımızdan derhal özür dilemelidir"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kullandığı "sözde cumhurbaşkanı" ifadesine tepki gösterdi.

"Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Şentop, "Sözde cumhurbaşkanı ifadesinin zararı, Anayasaya göre ve millet iradesiyle seçilen bir Cumhurbaşkanına değil, sözün sahibinedir. Anayasal kurumlara, meşruiyete, milli iradeye saygı göstermek, herkesin vazifesidir." açıklamasını yaptı."

Şentop, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Anayasada yer alan devletin temel kurumlarını bizatihi hedef alan, itibarsızlaştıracak ifadeler, sadece bu kurumlara değil, siyasete, demokrasiye, millet iradesine ve nihayet devletin kendisine hasar verir. 'Sözde cumhurbaşkanı' ifadesinin zararı, Anayasaya göre ve millet iradesiyle seçilen bir Cumhurbaşkanına değil, sözün sahibinedir. Anayasal kurumlara, meşruiyete, milli iradeye saygı göstermek herkesin vazifesidir."

KURTULMUŞ: "AZİZ MİLLETİMİZ CEVABINI VERECEKTİR"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un açıklaması şu şekilde;

"Girdiği tüm seçimlerden mutlak bir galibiyetle çıkan Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş Cumhurbaşkanına "sözde" diyerek demokrasiye ve millet iradesine karşı alenen düşmanlık yapan Kemal Kılıçdaroğlu'na en büyük cevabı aziz milletimiz 2023'de verecektir."

BAKAN ELVAN: BU AZİZ MİLLETİN İRADESİNE HAKARETTİR

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Ülkemizin seçilmiş Cumhurbaşkanına 'sözde' demek bu aziz milletin iradesine hakarettir." ifadesini kullandı.

Elvan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kullandığı "sözde cumhurbaşkanı" ifadesine tepki gösterdi.

Elvan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizin seçilmiş Cumhurbaşkanına 'sözde' demek bu aziz milletin iradesine hakarettir, milli iradeyi hiçe saymaktır, milleti küçümsemektir, demokrasiye inanmamaktır. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, milletimizin oylarıyla Cumhurbaşkanlığı makamındadır ve milletin temsilcisidir."

AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ ZENGİN'DEN KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, açıklamasında "2014 21 milyon oy 2018 26 milyon 260bin oy Milyon milyon oy yetmiyor! Niye... Çünkü onlara verilmemiş! Kaybetmeye yenilmeye doyamamış demokrasi fakiri 'Kişi" çıkamadığı sandığı tekmelercesine Halkın iradesine "sözde" diyor! Farkında olsun çiğnediği Milletin ak pak reyidir." ifadelerini kullandı.

AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ MUHAMMET EMİN AKBAŞOĞLU'NDAN TEPKİ

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Milli iradeyi ve demokrasiyi içine bir türlü sindiremediğini her sözü ve davranışı ile ortaya koyan CHP'nin sözde Genel Başkanının suret-i haktan görünerek, gerçekleri yalanla tersyüz ettiğini aziz milletimiz feraset ve basireti ile gördüğü için sandıkta CHP'ye geçit vermiyor, vermeyecek." ifadelerini kullandı.

Akbaşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

Akbaşoğlu, paylaşımında şunları kaydetti:

"Yavuz hırsız, ev sahibini bastırırmış. Uydurduğu bir yalanı, başka bir yalanla milletimize yutturmaya çalışan, faşist Hitler'in propaganda Bakanı Goebbels'in taktiklerini kendine rehber edinen, malum kasetle iş başına getirilen şu illüzyoniste bak hele.

Milli iradeyi ve demokrasiyi içine bir türlü sindiremediğini her sözü ve davranışı ile ortaya koyan CHP'nin sözde Genel Başkanının suret-i haktan görünerek, gerçekleri yalanla tersyüz ettiğini aziz milletimiz feraset ve basireti ile gördüğü için sandıkta CHP'ye geçit vermiyor, vermeyecek. İşte bunun için hırçınlaşıyor, büyük bir şahsi hırsla demokrasi dışı yollardan kendilerine ikbal arama peşinde koşuyorlar ancak nafile. Ne yaparsanız yapın, milli iradenin üstünlüğü hakikatini hiçbir şekilde örtemeyecek, aşamayacaksınız. Unutmayın, egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir, nokta."

BİNALİ YILDIRIM'IN PAYLAŞIMI

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın açıklaması şu şekilde;

"Aziz Milletimizi temsil eden Cumhurbaşkanımıza “sözde” sıfatıyla hitap etmek, Cumhurbaşkanımıza oy veren milyonların iradesini yok saymaktır, kabul edilemez."