AK Parti’den CHP’li Engin Özkoç’a cevap

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP yönetimi, millet iradesiyle bitmeyen kavgasında yeni bir çirkinlik ortaya koydu. CHP'nin Cumhurbaşkanımıza dönük ahlak dışı ifadelerini şiddetle kınıyoruz. Aynen iade ediyoruz. Milletle olan kavgalarını seçilmiş Cumhurbaşkanımız üzerinden yürütmeye çalıştıklarını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP milletvekili Engin Özkoç'un TBMM'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerini sosyal medya hesabından eleştiren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP yönetiminin Türkiye'nin meşru kurumlarına yönelik sistematik bir saldırı içerisinde olduğunu belirtti.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"CHP yöneticileri millet iradesiyle kavga etmek için her dönemde milli irade gücüyle seçilenleri hedef aldı. Bunun için darbeleri kışkırttılar, milli iradenin sakatlanması için her türlü kumpası ürettiler. Bugün de Cumhurbaşkanımıza saldırmaları zihniyetlerinin yansımasıdır. CHP yönetimi, Türkiye'nin meşru kurumlarına sistematik bir saldırı içerisinde. İçeride meşru makamlara yönelik bu saldırıların, dış politikada Türkiye'nin milli güvenliğini doğrudan ilgilendiren meselelerle ilgili olarak da gündeme geldiğini görüyoruz. CHP yönetiminin, Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş Cumhurbaşkanlığı makamına "saray rejimi" derken, Suriye'de kendi halkına karşı sistematik katliam uygulayan Esed rejimine Suriye'nin meşru devlet başkanı muamelesiyle yaklaşması bağlı oldukları zihniyeti açıkça gösteriyor. Dış politikada, hem Suriye meselesinde hem Libya meselesinde bir Baas Partisi üslubuyla konuşuyorlar, iç politikada ise bildiğimiz Yassıada zihniyetinin bir versiyonu olarak gündeme geliyorlar. Meclise ve Cumhurbaşkanlığı makamına saldırılarının hiçbiri tesadüf değil, bunların hepsi demokrasimize, hukuk devletimize ve milli çıkarlarımıza dönük zaman ayarlı sabotajlardır. CHP yöneticilerinin toplumu zehirlemeye, demokrasimizi sakatlamaya, hukuk devletimizi yaralamaya, seçilmiş makamları vesayet altına almaya çalışan bu yaklaşımlarına karşı demokrasi mücadelesini her zaman verdik, bundan sonra da vereceğiz. Ne iç politikada bu "Yassıada zihniyeti" kazanacak, ne de dış politikada Türkiye'nin milli güvenliğini bu "Baas zihniyetine teslim edeceğiz. CHP, milletimize ve Türkiye'ye konuşmuyor. Başkalarının siyasetini Türkiye'ye dayatmaya çalışıyor. Milli güvenliğimizi ilgilendiren askeri operasyonlarımız konusunda, Türkiye'nin tek yürek olmadığı mesajını vermeye çalıştıklarını görüyoruz. Mesaj gönderdikleri adresleri biliyoruz. CHP yöneticileri, net şekilde Türkiye karşıtı odakların siyasetini dayatmaya çalışıyor. Kuşkusuz CHP seçmeni olan vatandaşlarımızın görüşünün bu çarpık zihniyetle ilgisi yoktur. Türkiye'nin milli güvenliği ve milli çıkarları konusunda vatandaşlarımız bir ve bütündür. Cumhurbaşkanımızın, Suriye konusunda kritik yurt dışı ziyaretleri öncesinde yapılan CHP açıklamaları tesadüf değildir. Zaman ayarlı bu sabotajların hedefini biliyoruz. Türkiye'nin çıkarlarına aykırı, Esed rejiminin yaklaşımına destek veren bu açıklamalar maksatlıdır. Baas zihniyeti ile Yassıada zihniyetinin çarpık sentezi ile konuşanlar ne derse desin, Türkiye yoluna devam ediyor. Demokrasimizi ve milli çıkarlarımızı sonuna kadar koruyacağız. Cumhurbaşkanlığı makamına ve Cumhurbaşkanımıza gösterilmesi gereken saygı, kırmızı çizgimizdir. Ahlak dışı sözlerle Cumhurbaşkanımıza saldıranlar, hukuk önünde hesap verdiği gibi partimizden en kararlı ve en net siyasi yaklaşımla cevaplarını alacaklardır."

Kaynak: İHA