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AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününe özel klip!

Bu sene 67 yaşına giren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için AK Parti, geçmişten bugüne fotoğrafların bulunduğu bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. #İyikiDoğdunMilletinAdamı etiketiyle paylaşılan bu videoya vatandaşlar tarafından çokça beğeni ve yorum geldi.

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26 Şubat 2021 Cuma 16:01
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