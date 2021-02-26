AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününe özel klip!

Bu sene 67 yaşına giren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için AK Parti, geçmişten bugüne fotoğrafların bulunduğu bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. #İyikiDoğdunMilletinAdamı etiketiyle paylaşılan bu videoya vatandaşlar tarafından çokça beğeni ve yorum geldi.