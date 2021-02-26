AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününe özel klip!
Bu sene 67 yaşına giren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için AK Parti, geçmişten bugüne fotoğrafların bulunduğu bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. #İyikiDoğdunMilletinAdamı etiketiyle paylaşılan bu videoya vatandaşlar tarafından çokça beğeni ve yorum geldi.
Uyurken patlayan cep telefonu az daha canından ediyordu!
Köpeğe dehşet anları! Silahla vuruktan sonra tekmeleyip çöpe attılar
İbo Show 15. bölüm fragmanı yayınlandı! Sevcan Orhan türküleriyle mest edecek
Mucize Doktor 52. bölüm fragmanı yayınlandı! | Maskeli baloda ortalık karışacak!
26 Şubat 2021 Cuma 16:01
Benzer Videolar