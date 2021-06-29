AK Parti'den Elmalı Davası'na ilişkin ilk açıklama: En ağır cezayı almaları en büyük temennimiz!

Antalya'nın Elmalı ilçesinde, iki kardeşin istismarına ilişkin davayla ilgili açıklamada bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "AK Parti olarak Antalya Elmalı'da iki evladımızın istismar edilmesi davasını yakından takip ediyoruz. Faillerin mümkün olan en ağır cezayı alması en büyük temennimizdir." ifadelerini kullandı.

BAKANLIK KARARA İTİRAZDA BULUNDU

Biri 7 diğeri 9 yaşındaki iki kardeşin aylarca, öz anneleri dahil 7 kişi tarafından cinsel istismar ve şiddete maruz kalmalarının ardından babaannelerinin savcılığa suç duyurusunda bulunmasıyla açığa çıkan olayda, geçtiğimiz Ocak ayında sanıkların tahliyesine karar verilmesi, sosyal medyada yeniden gündeme gelerek büyük tepki topladı. Birçok internet kullanıcısı, karara eleştirilerini dile getirirken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri, tahliyelere ilişkin itirazda bulunduğunu belirterek, faillerin mümkün olan en ağır cezayı alması için hukuki süreçte yakın takibin sürdürüleceğini duyurdu.

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"EVLATLARIMIZ GÜVEN ALTINDADIR"

Konuya ilişkin AK Parti kanadından ilk açıklama ise Sözcü Ömer Çelik'ten geldi. Kişisel Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti olarak Antalya Elmalı'da iki evladımızın istismar edilmesi davasını yakından takip ediyoruz. Faillerin mümkün olan en ağır cezayı alması en büyük temennimizdir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’mız hem yargılama sürecine müdahil olmuştur; hem de evlatlarımızı ihtiyaç duydukları hizmetlerle desteklemeye devam etmektedir. Evlatlarımız güven altındadır. Adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz. Adalet kurumu her şeyi açığa çıkaracaktır. Vicdanlarıyla bu evlatlarımıza destek olan herkese şükranlarımızı sunuyoruz."

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