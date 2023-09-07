AK Parti’den felaketinin yaşandığı Geyikli’de inceleme

AK Parti İl Başkanı Naim Makas, İl Genel Meclis Başkanı Nejat Önder, Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu ve beraberindeki heyet, aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketinin yaşandığı Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesini ziyaret ederek, afetten etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Yapılan ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti İl Başkanı Naim Makas, "Aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketine maruz kalan Ezine ilçesinin Geyikli beldesinde incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmaları yerinde inceledik. Afetten etkilenen vatandaşlarımızı ve zarar gören iş yerlerini ziyaret ederek, yaraların sarılması için yapılan çalışmalar hakkında istişarelerde bulunduk. Bölgede yaşanan sel ve su baskınlarında Devletimizin ilgili kurumları ve belediyemiz, gerekli tespit çalışmalarını başlatarak yaşanılan mağduriyetlerde üzerine düşen görevi en kısa sürede yerine getirecektir" dedi.

Ziyaretlerde AK Parti İl Başkanı Naim Makas'a, İl Genel Meclis Başkanı Nejat Önder, AK Parti Ezine İlçe Başkanı Mehmet Ünsal, Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, AK Parti Geyikli Belde Başkanı Mustafa Kırveli, AK Parti İl Genel Meclis Üyeleri ve AK Parti İl Yöneticileri eşlik etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)