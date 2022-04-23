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AK Parti'den HDP'li Vekile '1915 olayları' tepkisi: Bu ahlaksız bir tekliftir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 1915 olaylarının 'soykırım' olarak tanınması için TBMM'ye kanun teklifi veren HDP vekili Garo Paylan'a tepki gösterdi.

AK Parti'den HDP'li Vekile '1915 olayları' tepkisi: Bu ahlaksız bir tekliftir

HDP, sözde Ermeni soykırımı ile ilgili propagandaya başladı. HDP, her yıl olduğu gibi sözde 1915 olaylarına destek vererek 'soykırımın' tanınması için TBMM'ye kanun teklifi verdi.

HDP’li Garo Paylan imzasını taşıyan "Ermeni Soykırımı’nın Tanınması, Soykırım Faillerinin İsimlerinin Kamusal Alandan Kaldırılması" isimli kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

"BU AHLAKSIZ BİR TEKLİFTİR"

Skandal teklife AK Parti'den tepki geldi. Konuyla ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "TBMM çatısı altında görev yapan ve milletvekili sıfatı taşıyan bir kimsenin, 1915 yılında Osmanlı Devleti'nde yaşanan olaylar hakkında tarihi ve hukuki dayanaklardan yoksun ve asılsız iddiaları esas alan teklifini reddediyoruz ve şiddetle kınıyoruz. Bu, ahlaksız bir tekliftir." dedi.

AK Parti'den HDP'li Vekile '1915 olayları' tepkisi: Bu ahlaksız bir tekliftir

"SOYKIRIM YALANINI MAHKUM ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Çelik, "Hiç kimse milletimize soykırım iftirası atamaz. Yüce Meclis’in çatısı altında birinin bunu yapması ise siyasi ahlaksızlıktır. Bu ahlaksızlığın ve iftiranın kimlerin güdümünde gerçekleştiğini biliyoruz. Türkiye düşmanlarının soykırım yalanını mahkum etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

AK Parti'den HDP'li Vekile '1915 olayları' tepkisi: Bu ahlaksız bir tekliftir

"NORMALLEŞME SÜRECİNE SABOTAJ GİRİŞİMİDİR"

"Cumhurbaşkanımız bu konuda arşivlerin açılmasını ve kararı tarihçilerin vermesi gerektiğini söyleyen büyük bir özgüven politikasına imza atmıştır. Soykırım iftirasını sektör haline getirenler ise bu yüzleşmeden kaçmıştır." açıklamasında bulunan Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu teklif, Azerbaycan’nın desteklediği Türkiye ile Ermenistan arasında başlayan normalleşme sürecine dönük de bir sabotaj girişimidir. Sabotaj şebekesi ve sözde soykırım lobisi aynı çatı altında barınmaktadır.

İlgili şahıs derhal Yüce Türk Milletinden özür dilemelidir. Bu konuda gereken hukuki takibatı yapacağız… Sözde soykırım lobisini ve arkasındaki sabotaj şebekesini lanetliyoruz. Milletimize iftira atan bu ahlaksız teklif yok hükmündedir."

Bölge Gündem Editör Ekibi
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