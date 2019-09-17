AK Parti'den 'idam cezası' ile ilgili açıklama! AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, yargı paketiyle ilgili açıklama yaparken idam cezası konusunda "Yargı paketini Eylül ayında bitirerek Meclis'e sunacağız. Pakette idam cezası bulunmuyor." ifadelerini kullandı.

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Bostancı, yargı paketine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çalışmanın Eylül'de sona ereceğini belirten AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "Pakette idam cezası yok" dedi. Bostancı ifadeleri şöyle: "1 Ekim’de Meclis açıldıktan sonra ilk işimiz yargı paketi olacak. Yargı paketine ilişkin iç çalışmamızı bitirmeye çalışıyoruz, netleştirdiğimizde paketi muhalefete sunacağız. Yargı paketine ilişkin muhalefetle iyi bir çalışma yürütmek istiyoruz, ortak konsensusla paketin geçmesinden yanayız. 2 ya da 3 gün içinde kendi iç bünyemizdeki çalışmayı tamamlarız önümüzdeki hafta çalışmayı muhalefet sunmayı planlıyoruz. Yargı paketinin içinde ‘idam’ cezası yok. " Etiketler : idam cezası, açıklama



