AK Parti'den ikinci açıklama! Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret açıklaması: "Vatandaşların beklentilerini karşılayacak düzenleme yapılacak"
AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş asgari ücret zammı hakkında, " Başta asgari ücret olmak üzere dar gelirli vatandaşların beklentilerini karşılayacak düzenleme yapılacak." dedi.
AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, NTV canlı yayına katılarak Funda Görey'in soruların yanıtladı. Kurtulmuş, memurların çıkmasını merakla beklediği 3600 ek gösterge ve milyonların merakla beklediği 2022 asgari ücret hakkında bilgi verdi.
ASGARİ ÜCRET İÇİN KONUŞTU
Asgari ücret hakkında konuşan Numan Kurtulmuş," Başta asgari ücret olmak üzere dar gelirli vatandaşların beklentilerini karşılayacak düzenleme yapılacak. Hakkaniyet enflasyon oranı üstünde bir artış olması. Asgari ücreti yaşanabilir bir seviyeye çıkarmak en önemli vazifedir" dedi.
ÖNCELİĞİMİZ 3600 EK GÖSTERGE
Memurları yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge hakkında da konuşan Numan Kurtulmuş "Bütçe kısıtlarımız içerisinde önceliğimiz 3600 ek gösterge düzenlemesi" diye konuştu.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup toplantısında yaptığı konuşmada asgari ücret zammı için," Kamu işçilerine ve memurlarına verdiğimiz yüksek oranlı zamlarla çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek için gereken çabayı gösteriyoruz. İnşallah asgari ücreti de benzer bir anlayışla tespit ederek, dar gelirlerinin üzerindeki yükü olabildiğince hafifleteceğiz." ifadelerini kullanmıştı.
YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?
2005 asgari ücret
Net: 350.15 TL
Brüt: 488.70 TL
2006 asgari ücret
Net: 380.46 TL
Brüt: 531 TL
2007 asgari ücret
Net: 403.03 TL
Brüt: 562.50 TL
2008 asgari ücret
Net: 481.55 TL
Brüt: 608.40 TL
2009 asgari ücret
Net: 527.13 TL
Brüt: 666 TL
2010 asgari ücret
Net: 576.57 TL
Brüt: 729 TL
2011 asgari ücret
Net: 629.96 TL
Brüt: 796.50 TL
2012 asgari ücret
Net: 701.13 TL
Brüt: 886.50 TL
2012 asgari ücret
Net: 701.13 TL
Brüt: 886.50 TL
2013 asgari ücret
Net: 773.01 TL
Brüt: 978.60 TL
2014 asgari ücret
Net: 846 TL
Brüt: 1,071 TL
2015 asgari ücret
Net: 949.07 TL
Brüt: 1,201.50 TL
2016 asgari ücret
Net: 1,300.99 TL
Brüt: 1,647 TL
2017 asgari ücret
Net: 1,404.06 TL
Brüt: 1,777.50 TL
2018 asgari ücret
Net: 1,603 TL
Brüt: 2,029 TL
2019 asgari ücret
Net: 2 bin 020 TL
Brüt: 2 bin 558 TL
2020 asgari ücret
Net: 2 bin 324 TL
Brüt: 2 bin 943 TL
2021 asgari ücret
Brüt: 3 bin 577 lira 50 kuruş
Net: 2 bin 825 lira 90