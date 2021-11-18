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AK Parti'den ikinci açıklama! Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret açıklaması: "Vatandaşların beklentilerini karşılayacak düzenleme yapılacak"

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş asgari ücret zammı hakkında, " Başta asgari ücret olmak üzere dar gelirli vatandaşların beklentilerini karşılayacak düzenleme yapılacak." dedi.

AK Parti'den ikinci açıklama! Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret açıklaması: "Vatandaşların beklentilerini karşılayacak düzenleme yapılacak"

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, NTV canlı yayına katılarak  Funda Görey'in soruların yanıtladı. Kurtulmuş, memurların çıkmasını merakla beklediği 3600 ek gösterge ve milyonların merakla beklediği 2022 asgari ücret hakkında bilgi verdi.

ASGARİ ÜCRET İÇİN KONUŞTU

Asgari ücret hakkında konuşan Numan Kurtulmuş," Başta asgari ücret olmak üzere dar gelirli vatandaşların beklentilerini karşılayacak düzenleme yapılacak. Hakkaniyet enflasyon oranı üstünde bir artış olması. Asgari ücreti yaşanabilir bir seviyeye çıkarmak en önemli vazifedir" dedi.

AK Parti'den ikinci açıklama! Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret açıklaması: Vatandaşların beklentilerini karşılayacak düzenleme yapılacak

ÖNCELİĞİMİZ 3600 EK GÖSTERGE

Memurları yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge hakkında da konuşan Numan Kurtulmuş "Bütçe kısıtlarımız içerisinde önceliğimiz 3600 ek gösterge düzenlemesi" diye konuştu.

AK Parti'den ikinci açıklama! Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret açıklaması: Vatandaşların beklentilerini karşılayacak düzenleme yapılacak

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup toplantısında yaptığı konuşmada asgari ücret zammı için," Kamu işçilerine ve memurlarına verdiğimiz yüksek oranlı zamlarla çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek için gereken çabayı gösteriyoruz. İnşallah asgari ücreti de benzer bir anlayışla tespit ederek, dar gelirlerinin üzerindeki yükü olabildiğince hafifleteceğiz." ifadelerini kullanmıştı. 

AK Parti'den ikinci açıklama! Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret açıklaması: Vatandaşların beklentilerini karşılayacak düzenleme yapılacak

YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

2005 asgari ücret

Net: 350.15 TL

Brüt: 488.70 TL

2006 asgari ücret

Net: 380.46 TL

Brüt: 531 TL

2007  asgari ücret

Net: 403.03 TL

Brüt: 562.50 TL

2008 asgari ücret

Net: 481.55 TL

Brüt: 608.40 TL

2009 asgari ücret 

Net: 527.13 TL

Brüt: 666 TL

2010 asgari ücret 

Net: 576.57 TL

Brüt: 729 TL

2011 asgari ücret 

Net: 629.96 TL

Brüt: 796.50 TL

2012  asgari ücret

Net: 701.13 TL

Brüt: 886.50 TL

2012 asgari ücret

Net: 701.13 TL

Brüt: 886.50 TL

2013 asgari ücret

Net: 773.01 TL

Brüt: 978.60 TL

2014 asgari ücret

Net:  846 TL

Brüt: 1,071 TL

AK Parti'den ikinci açıklama! Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret açıklaması: Vatandaşların beklentilerini karşılayacak düzenleme yapılacak

2015  asgari ücret

Net:  949.07 TL

Brüt: 1,201.50 TL

2016  asgari ücret

Net:  1,300.99 TL

Brüt: 1,647 TL

2017  asgari ücret

Net:  1,404.06 TL

Brüt: 1,777.50 TL

2018  asgari ücret

Net:  1,603 TL

Brüt:  2,029 TL

2019  asgari ücret

Net:  2 bin 020 TL

Brüt: 2 bin 558 TL

2020 asgari ücret

Net: 2 bin 324 TL

Brüt: 2 bin 943 TL

2021 asgari ücret

Brüt: 3 bin 577 lira 50 kuruş

Net: 2 bin 825 lira 90

Tayfun Altuntaş
Editör
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