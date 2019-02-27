AK Parti’den İskilip çıkarması

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, 31 Mart'a gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerden zaferle çıkarak, "2023 ve 2053 hedeflerimize milletimizle birlikte ulaşacağız" dedi.

AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, İskilip ilçe teşkilatını ziyaret etti. Partisinin İl Yürütme Kurulu üyeleriyle ile birlikte AK Parti İskilip İlçe Başkanlığı yönetim kurulu toplantısına katıldı. Ahlatcı, toplantıda yerel seçimlerde izlenecek yol haritası ile ilgili partililerle görüş alışverişinde bulundu.

"Cumhurbaşkanımız "Çorum benim kalem dedi bende kalemize görev aldığım günden itibaren sahip çıkıyorum" diyen Ahlatcı, bu seçimin sadece yerel bir seçim olmadığını aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı sisteminin ilk seçimi olduğunu söyledi.

İskilip'in Ak Parti'nin kalesi olduğunu ve 31 Mart'ta da önceki seçimlerden daha yüksek oy alarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdikleri desteği sonuna kadar sürdüreceklerini dile getiren Ahlatcı, "Bu yolda kefenini giyen vatanı ve milleti için canını hiçe sayan milleti ve mazlumların yanında olan liderimiz önderliğinde yolumuza devam edeceğiz. HDP Anadolu'da CHP'nin güçlü olduğu yerde CHP'yi, İYİ Partinin güçlü olduğu yerde İyi Parti'yi destekliyor. Amacımız ülkemizin bekası için bu seçimlerde de en yüksek oyu alarak İskilip'te yeniden belediyemizi kazanacağız. Gençlik Kollarımız yeni seçmenlerimize 18-25 arası gençlerimize biz büyüklerin neler yaşadığını, hastane kuyruklarını, ilaç kuyruklarını, milletini dinleyen milleti ile hareket eden Adnan Menderes'in, Turgut Özal'ın ve Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkesini milletini devletini ve bayrağını düşünürken nelere maruz kaldığını anlatacaklar ki yeni neslimiz bugünlere nasıl gelindiğini öğrenecek. Gençlerimizin ve özellikle İskilip Gençlik Kollarımızın başarılı çalışmalarını yakından takip ediyor ve sizlerle gurur duyuyorum her platforma da bizlerin göğsünü kabartıyorsunuz" dedi.

Kadın kollarının AK Parti'nin en önemli yapı taşlarından birisi olduğunu dile getiren Ahlatcı, " Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sizlere ne kadar önem ve değer verdiğini biliyorsunuz. Gerek ana kademelerimizde gerek gençlik kollarımızda, milletvekilliğinde, il genel ve belediye meclis üyeliklerinde sizlerin de yer alması için talimatlar vererek aktif siyaset içerisinde olmanızı istemektedir" diye konuştu.

Ahlatcı, "Gece gündüz demeden tüm teşkilat üyelerimizle meclis üyelerimizle birlikte sahada yatıp kalkacağız. Amacımız her zaman olduğu gibi İskilip'te kazandığımız bir oy ile ülkemizde refah seviyesine katkı sağlayacağız. Saflarımızı sıkı tutarak çıktığımız bu kutlu dava yolunda emin adımlarla 2023 ve 2053 hedeflerimize Allah'ın izniyle hep birlikte ulaşacağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA