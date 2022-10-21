AK Parti'den, istifa eden Ahmet Eşref Fakıbaba için açıklama: "O gitmişti zaten, aday olmayacağını bildiği için yolunu arıyordu"

Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada AK Parti üyeliği ve milletvekilliğinden istifa ettiğini duyurmuştu. Fakıbaba, daha sonra yaptığı açıklamada İYİ Parti'ye katılacağını açıkladı. İstifası siyasette çok konuşulan Fakıbaba'nın durumunu AK Parti'nin üst düzey bir ismi değerlendirdi.

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Gazeteci İsmail Saymaz, köşe yazısında aktardığına göre AK Partili isim Fakıbaba'nın istifasını değerlendirerek, "Çoktan beri mutsuzdu. Meclis'e gelmiyordu. Bir aydır kopmuştuk. Şenyaşarlar Olayı olmuştu. Milletvekilimiz Halil İbrahim Yıldız ile aşiret kavgası gibi bir kavga olmuş aralarında. Fiilen bitmişti. Adı konmuş oldu. MKYK’da Tayyip Bey, Kasım Bey’e 'Urfa vekilini ne yaptınız? İyice koptu mu?' diye sordu. 'Koptu' dedi." ifadelerini kullandı.

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"VEKİLLİĞİN HAKLARINI ALARAK AYRILIYOR, LİSTESİNİ GARANTİLİYOR"

AK Partili isim Fakıbaba için şunları söyledi:

"O gitmişti zaten. Aday olmayacağını bildiği için yolunu arıyordu. Sürpriz değil. İl başkanıyla kavgalı, yerelde kavgalı. Mehmet Ali Çelebi’nin bize geçişi tartışılabilir. Mehmet Ali, “Ben geçtim, buradayım” diyor. Ama Fakıbaba, “Milletvekillikten istifa ediyorum” diyor. Aslında bunu derken, şunu diyor:

Bir: AK Parti’de vekil olmayacağını biliyor.

İki: Seçime kaldı üç ay, bunun üç ayı kampanyada, kaldı üç ay. Üç ay izin alıyor. Kalsa daha problem. Meclise gelmesi lazım. Şimdi vekilliğin haklarını alarak ayrılıyor ve listesini garantiliyor. Vekil olmak için yapıyor. Sorsan, vekil olmayacakmış. Öyle değil yani?"

"URFA'DA KAVGALARI, GERGİNLİKLERİ, İLETİŞİM PROBLEMLERİ BİTMİYOR"

Saymaz'ın Fakıbaba için "Niye vekil yapmayacaktınız?" sorusuna yanıt veren AK Partili isim, "Urfa’da kavgaları, gerginlikleri, iletişim problemleri biliniyor. Olmama ihtimali daha büyüktü." dedi.

İSTİFASI KABUL EDİLMEDİ İDDİASI

Fakıbaba'nın istifasının kabul edilmediği yönündeki iddialar için konuşan AK Partili isim, "Alakası yok. İstifa eden hiçbir vekilin istifası elden evrakla olmadı. Noter’le oldu. Birisi gelmiş, elde kağıt var, doğru mu, değil mi, nerden bilelim? RTÜK’le alakası yok. Noterle gönderse alacağız, niye almayalım?" şeklinde konuştu.

FAKIBABA'NIN VEKİLLİĞİNİN DÜŞÜRÜLMESİ ONAYLANACAK MI?

"Fakıbaba’nın milletvekilliğinin düşürülmesini onaylayacak mısınız?" sorusuna cevap veren AK Partili isim, "Onaylarız, niye onaylamayalım? Adam zorla mı vekil olacak? Dilekçeyi verirse Meclis'e hemen düşürmek lazım" diye konuştu.

AK Partili isim başka bir istifa beklemediklerini de dile getirdi.

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