AK Parti'den, istifa eden Ahmet Eşref Fakıbaba için açıklama: "O gitmişti zaten, aday olmayacağını bildiği için yolunu arıyordu"

AK Parti'nin önemli bir ismi Ahmet Eşref Fakıbaba'nın milletvekilliği ve parti üyeliğinden istifa etmesini gazeteci İsmail Saymaz'a değerlendirdi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
AK Parti'den, istifa eden Ahmet Eşref Fakıbaba için açıklama: "O gitmişti zaten, aday olmayacağını bildiği için yolunu arıyordu"

Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada AK Parti üyeliği ve milletvekilliğinden istifa ettiğini duyurmuştu. Fakıbaba, daha sonra yaptığı açıklamada İYİ Parti'ye katılacağını açıkladı. İstifası siyasette çok konuşulan Fakıbaba'nın durumunu AK Parti'nin üst düzey bir ismi değerlendirdi.

AK Parti'den, istifa eden Ahmet Eşref Fakıbaba için açıklama: O gitmişti zaten, aday olmayacağını bildiği için yolunu arıyordu

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DURUMUNU SORMUŞ

Gazeteci İsmail Saymaz, köşe yazısında aktardığına göre AK Partili isim Fakıbaba'nın istifasını değerlendirerek, "Çoktan beri mutsuzdu. Meclis'e gelmiyordu. Bir aydır kopmuştuk. Şenyaşarlar Olayı olmuştu. Milletvekilimiz Halil İbrahim Yıldız ile aşiret kavgası gibi bir kavga olmuş aralarında. Fiilen bitmişti. Adı konmuş oldu. MKYK’da Tayyip Bey, Kasım Bey’e 'Urfa vekilini ne yaptınız? İyice koptu mu?' diye sordu. 'Koptu' dedi." ifadelerini kullandı.

AK Parti'den, istifa eden Ahmet Eşref Fakıbaba için açıklama: O gitmişti zaten, aday olmayacağını bildiği için yolunu arıyordu

"VEKİLLİĞİN HAKLARINI ALARAK AYRILIYOR, LİSTESİNİ GARANTİLİYOR"

AK Partili isim Fakıbaba için şunları söyledi:

"O gitmişti zaten. Aday olmayacağını bildiği için yolunu arıyordu. Sürpriz değil. İl başkanıyla kavgalı, yerelde kavgalı. Mehmet Ali Çelebi’nin bize geçişi tartışılabilir. Mehmet Ali, “Ben geçtim, buradayım” diyor. Ama Fakıbaba, “Milletvekillikten istifa ediyorum” diyor. Aslında bunu derken, şunu diyor:

Bir: AK Parti’de vekil olmayacağını biliyor.

İki: Seçime kaldı üç ay, bunun üç ayı kampanyada, kaldı üç ay. Üç ay izin alıyor. Kalsa daha problem. Meclise gelmesi lazım. Şimdi vekilliğin haklarını alarak ayrılıyor ve listesini garantiliyor. Vekil olmak için yapıyor. Sorsan, vekil olmayacakmış. Öyle değil yani?"

AK Parti'den, istifa eden Ahmet Eşref Fakıbaba için açıklama: O gitmişti zaten, aday olmayacağını bildiği için yolunu arıyordu

"URFA'DA KAVGALARI, GERGİNLİKLERİ, İLETİŞİM PROBLEMLERİ BİTMİYOR"

Saymaz'ın Fakıbaba için "Niye vekil yapmayacaktınız?" sorusuna yanıt veren AK Partili isim, "Urfa’da kavgaları, gerginlikleri, iletişim problemleri biliniyor. Olmama ihtimali daha büyüktü." dedi.

İSTİFASI KABUL EDİLMEDİ İDDİASI

Fakıbaba'nın istifasının kabul edilmediği yönündeki iddialar için konuşan AK Partili isim, "Alakası yok. İstifa eden hiçbir vekilin istifası elden evrakla olmadı. Noter’le oldu. Birisi gelmiş, elde kağıt var, doğru mu, değil mi, nerden bilelim? RTÜK’le alakası yok. Noterle gönderse alacağız, niye almayalım?" şeklinde konuştu.

AK Parti'den, istifa eden Ahmet Eşref Fakıbaba için açıklama: O gitmişti zaten, aday olmayacağını bildiği için yolunu arıyordu

FAKIBABA'NIN VEKİLLİĞİNİN DÜŞÜRÜLMESİ ONAYLANACAK MI?

"Fakıbaba’nın milletvekilliğinin düşürülmesini onaylayacak mısınız?" sorusuna cevap veren AK Partili isim, "Onaylarız, niye onaylamayalım? Adam zorla mı vekil olacak? Dilekçeyi verirse Meclis'e hemen düşürmek lazım" diye konuştu.

AK Partili isim başka bir istifa beklemediklerini de dile getirdi.

AK Parti'den istifa etmişti! Ahmet Eşref Fakıbaba, yeni partisini açıkladıAK Parti'den istifa etmişti! Ahmet Eşref Fakıbaba, yeni partisini açıkladı

Ahmet Eşref Fakıbaba kimdir? Kaç yaşında? Nereli? AK Parti'den neden istifa etti? Hangi partiye geçecek? Ahmet Eşref Fakıbaba biyografisiAhmet Eşref Fakıbaba kimdir? Kaç yaşında? Nereli? AK Parti'den neden istifa etti? Hangi partiye geçecek? Ahmet Eşref Fakıbaba biyografisi

Son dakika | Ahmet Eşref Fakıbaba, AK Parti üyeliği ve milletvekilliğinden istifa etti! İYİ Parti'ye geçecekSon dakika | Ahmet Eşref Fakıbaba, AK Parti üyeliği ve milletvekilliğinden istifa etti! İYİ Parti'ye geçecek

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Azerbaycan'da trafik kazası geçirmişti! İşte Binali Yıldırım'ın hastanedeki ilk görüntüsü
Son dakika | Azerbaycan'da trafik kazası geçirmişti! İşte Binali Yıldırım'ın hastanedeki ilk görüntüsü
İmam hatiplilere yönelik tepki çeken ifadeleri nedeniyle yargılanan Gülşen, bugün duruşmaya çıktı! "Bunlar Gülşen olarak var olmamın cezalandırılması"
İmam hatiplilere yönelik tepki çeken ifadeleri nedeniyle yargılanan Gülşen, bugün duruşmaya çıktı! "Bunlar Gülşen olarak var olmamın cezalandırılması"
Bakan Soylu'dan TTB Başkanı Fincancı'ya sert sözler: "Bu alçakça iftirayı atıp PKK'nın propagandasını yapmaya yeltendi"
Bakan Soylu'dan TTB Başkanı Fincancı'ya sert sözler: "Bu alçakça iftirayı atıp PKK'nın propagandasını yapmaya yeltendi"
Bütçe TBMM'ye sunuldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023'te alacağı maaş belli oldu!
Bütçe TBMM'ye sunuldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023'te alacağı maaş belli oldu!
Son Haberler
e-YDS başvuruları başladı mı, başvurular ne zaman başlıyor, son başvuru tarihi ne 2022 ? e-YDS başvuru nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?
e-YDS başvuruları başladı mı, başvurular ne zaman başlıyor, son başvuru tarihi ne 2022 ? e-YDS başvuru nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?
AK Parti'den, istifa eden Ahmet Eşref Fakıbaba için açıklama: "O gitmişti zaten, aday olmayacağını bildiği için yolunu arıyordu"
AK Parti'den, istifa eden Ahmet Eşref Fakıbaba için açıklama: "O gitmişti zaten, aday olmayacağını bildiği için yolunu arıyordu"
Tuzak dizisi ne zaman, hangi kanalda başlıyor, oyuncuları kim, konusu ne? Tuzak dizisi nerede çekiliyor?
Tuzak dizisi ne zaman, hangi kanalda başlıyor, oyuncuları kim, konusu ne? Tuzak dizisi nerede çekiliyor?
Çad'da ortalık karıştı! Protestoculara gerçek mermi kullandı: Çok sayıda ölü, yüzlerce yaralı
Çad'da ortalık karıştı! Protestoculara gerçek mermi kullandı: Çok sayıda ölü, yüzlerce yaralı
Siyasi partilerin hazineden alacağı yardım tutarı belli oldu! Tam 4.5 milyar TL
Siyasi partilerin hazineden alacağı yardım tutarı belli oldu! Tam 4.5 milyar TL
TBMM'de Türk Tabipleri Birliği gerginliği! MHP'li Levent Bülbül, HDP'li Beştaş ile tartıştı
TBMM'de Türk Tabipleri Birliği gerginliği! MHP'li Levent Bülbül, HDP'li Beştaş ile tartıştı
Çok Okunanlar
e-YDS başvuruları başladı mı, başvurular ne zaman başlıyor, son başvuru tarihi ne 2022 ? e-YDS başvuru nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?
e-YDS başvuruları başladı mı, başvurular ne zaman başlıyor, son başvuru tarihi ne 2022 ? e-YDS başvuru nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?
2022 KPSS ÖABT sonuçları açıklandı mı, ne zaman, hangi gün açıklanacak? KPSS ÖABT sonuç görüntüleme ekranı...
2022 KPSS ÖABT sonuçları açıklandı mı, ne zaman, hangi gün açıklanacak? KPSS ÖABT sonuç görüntüleme ekranı...
Ölüm camide geldi! Namaz kılarken fenalaşan adam hayatını kaybetti!
Ölüm camide geldi! Namaz kılarken fenalaşan adam hayatını kaybetti!
Ölümden dönen yaralı genç ile selfie çekti! O anları görenler hayret etti!
Ölümden dönen yaralı genç ile selfie çekti! O anları görenler hayret etti!
Çorum Sungurlu'da korkutan kaza! İlkokul öğrencilerini taşıyan servis dere yatağına devrildi: Çok sayıda yaralı var
Çorum Sungurlu'da korkutan kaza! İlkokul öğrencilerini taşıyan servis dere yatağına devrildi: Çok sayıda yaralı var
Son dakika | Kahramanmaraş beşik gibi sallanıyor! AFAD duyurdu: Pazarcık ilçesinde 4.3 şiddetinde deprem
Son dakika | Kahramanmaraş beşik gibi sallanıyor! AFAD duyurdu: Pazarcık ilçesinde 4.3 şiddetinde deprem
Yorumlananlar
İzleyenlerin içi parçalandı! Maden faciasında ölen babasının fotoğrafını annesine gösterdi: "Anne bak, babam burada"
İzleyenlerin içi parçalandı! Maden faciasında ölen babasının fotoğrafını annesine gösterdi: "Anne bak, babam burada"
Bugün kimin maçı var 20 Ekim 2022 Perşembe ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 20 Ekim 2022 Perşembe ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Yunanistan'da skandal görüntüler! Kur'an-ı Kerim yazılı futbol topu büyük tepki çekti!
Yunanistan'da skandal görüntüler! Kur'an-ı Kerim yazılı futbol topu büyük tepki çekti!