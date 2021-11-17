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AK Parti'den Kılıçdaroğlu ve Akşener'in 'erken seçim' çağrısına yanıt!

AK Parti'den, sürpriz bir görüşme gerçekleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yaptıkları erken seçim çağrısına yanıt geldi.

AK Parti'den Kılıçdaroğlu ve Akşener'in 'erken seçim' çağrısına yanıt!

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener gerçekleştirdikleri görüşme sonrası erken seçim çağrısında bulunmuştu. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'in erken seçim çağrısına yanıt geldi. 

Türkiye'nin erken seçim gibi bir gündeminin olmadığını ifade eden Turan, Kılıçdaroğlu ve Akşener'i etiketlediği gönderide şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'nin erken seçim gibi bir gündemi yok. Seçimler zamanında yapılacaktır! Türkiye, size rağmen, önündeki tüm engelleri aşma iradesine ve kararlılığına sahiptir. Bu gündeminizin hiç kimseye faydası yok."

AK Parti'den Kılıçdaroğlu ve Akşener'in 'erken seçim' çağrısına yanıt!

Berkem Temizel
Gece Editörü
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