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  3. AK Parti'den seçim hazırlıkları: Z kuşağının ve kadınların oylarını kazanmak için çalışmalara başlandı!

AK Parti'den seçim hazırlıkları: Z kuşağının ve kadınların oylarını kazanmak için çalışmalara başlandı!

AK Parti, 2023 yılında yapılması planlanan seçimler için düğmeye bastı. Önümüzdeki seçimlerde oy kullanacak olan Z kuşağı ve kadın seçmenler üzeirnde araştırma başlatan iktidar partisi, söz konusu kişilerin sosyal medya hesaplarını mercek altına aldı.

AK Parti'den seçim hazırlıkları: Z kuşağının ve kadınların oylarını kazanmak için çalışmalara başlandı!

AK Parti, önümüzdeki en yakın seçim olan 2023 yılı seçimlerinde ilk kez oy kullancak olan Z kuşağının gönlünü kazanmak için çalışmalara başladı. Genç kuşak ve kadın kuşağının sosyal medya hesaplarında inceleme başlatan parti, söz konusu seçmenler için yol haritasını çizmeye hazırlanıyor.

MART AYINDAKİ KONGRE NİSANA ERTELENDİ

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgın süreci nedeniyle kongrelerine ara veren AK Parti, bugüne kadar teşkilatta yüzde 65'lik bir değişim gerçekleştirdi. AK Parti'de kongre süreci salgının seyrine göre ilerleyecek. Bu nedenle, 28 Mart 2021'de yapılması planlanan 7'nci Olağan Büyük Kongre'nin de Nisan ayında yapılması planlanıyor.

AK Parti'den seçim hazırlıkları: Z kuşağının ve kadınların oylarını kazanmak için çalışmalara başlandı!

GENÇLER VE KADINLAR ORTAK SOSYAL MEDYA PLATFORMUNDA

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, bir yandan teşkilatı yenileyen AK Parti, diğer yandan da 2023 seçimlerine odaklandı. Bu kapsamda AK Parti, Z kuşağı ve kadın seçmen için önemli bir çalışma yaptı. Gençlerin ve kadınların en çok hangi sosyal medya platformunu kullandığı araştırıldı. Yapılan araştırmaya göre, kadınların en çok WhatsApp, Facebook, Instagram ve Twitter kullandığı, gençlerin ise Tiktok, Twitter ve Instagram kullandığı belirlendi.

AK Parti'den seçim hazırlıkları: Z kuşağının ve kadınların oylarını kazanmak için çalışmalara başlandı!

SOSYAL MEDYA OKUR YAZARLIĞI VE YALAN HABERİ ANLAMA EĞİTİMLERİ

Bu nedenle, teşkilata sosyal medya okur yazarlığı eğitimi verilecek. İlk etapta kadın ve gençlere verilecek eğitimde, teşkilatın sosyal medyadaki bilgi kirliliği ve yalan haberler karşısında nasıl hareket etmesi gerektiği anlatılacak.

Ayrıca, seçmenlerin sosyal medyadan AK Parti'ye yönelik yapılan algı operasyonlarına karşı daha bilinçli olması sağlanacak. Yine eğitimde, yalan haberlerin sosyal medya üzerinden yayılması karşısında neler yapılması gerektiği aktarılacak.

AK Parti'den seçim hazırlıkları: Z kuşağının ve kadınların oylarını kazanmak için çalışmalara başlandı!

Yalan haberlere karşı ciddi bir çalışma yaptıklarını söyleyen AK Parti kurmayları, "Bu işin tekniğini öğrenmişseniz, önünüzdeki haberin yalan mı gerçek mi olduğunu çok iyi anlıyorsunuz. Eğitimimizin içerisinde sosyal medya okur yazarlığı var. 'Bir haberin nasıl yalan ve doğru haber olduğu anlaşılır? İlk olarak nereye bakmamız lazım?' Bunları anlatacağız. Daha sonra, genç ve kadın seçmenler konusunda yol haritası belirleyeceğiz" dedi.

Berna Akkaya
Editör


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